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Todo preparado para la llegada del Hondius, cuyo pasaje permanece sin síntomas

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Granadilla de Abona (Tenerife), 9 may (EFE).- La ministra española de Sanidad, Mónica García, ha asegurado esta noche que está todo preparado para la llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife, del crucero en el que se ha producido el brote de hantavirus y cuya pasaje permanece sin síntomas de la enfermedad.

García ha ofrecido una rueda de prensa junto con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los ministros españoles de Interior, Fernando Grande Marlarka, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con quienes ha inspeccionado la infraestructura portuaria en la que esta madrugada llegará el crucero Hondius.

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Tanto García como Marlaska han destacado que la mayoría de los aviones que trasladarán a los pasajeros a sus lugares de origen, ya se encuentran en Tenerife y los que no lo harán mañana, lo que facilitará los tiempos para realizar la operativa de desembarque y traslado del pasaje. EFE

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