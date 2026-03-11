Thibaut Courtois: "En mi primer año estábamos mucho peor y no había este ambiente tóxico"

El futbolista belga Thibaut Courtois ha dicho que en su "primer año" como portero del Real Madrid estaban "mucho peor" y que a pesar de ello "no había" el "ambiente un poco tóxico" que sí viven ahora durante "una temporada de altibajos", como haber sufrido en para ganar en LaLiga EA Sports y en cambio haber vencido por 3-0 al Manchester City.

"Tenemos un equipo muy joven y eso a veces se olvida. Yo sé que somos de Real Madrid y aspiramos a ganar todo, pero es verdad que estamos en crecimiento. Hay muchos niños, muchos jóvenes, y no siempre ha salido todo bien. Yo me acuerdo, lamentablemente en mi primer año estábamos mucho peor y para mí no había este ambiente un poco tóxico, entre comillas, que cada cosa es fatal, horrible, cuando se pierde es tocar fondo", dijo Courtois a los periodistas este martes desde el Estadio Santiago Bernabéu.

"Es verdad que tenemos una temporada de altibajos. Para mí donde hace falta más de respeto es hacia el vestuario, han llegado hasta decir que no somos profesionales, que pedimos no jugar en Albacete, que mandamos más que el míster... A mí me parece mal porque nosotros somos profesionales y hacemos lo que nos pide el míster Xabi, y hoy el míster Arbeloa y hacemos lo que ellos consideran bueno para el equipo", aseveró sobre las críticas.

"Nosotros no estamos ahí diciendo 'hoy no nos apetece salir a entrenar' ni 'hoy hacemos nosotros lo que queramos'. No existe eso. Esas cosas aquí no pasan, pero a veces salen y se crea un ambiente tóxico con los aficionados que piensan que hacemos lo que nos apetece", apostilló.

Aun así, el guardameta belga se alegró por esa contundente victoria ante los 'citizens' en la ida de octavos de final en la Liga de Campeones. "Como equipo hemos salido a ganar, hemos pensado que podíamos ganar y hemos luchado por ello. Las cosas hoy han salido bien, yo creo que bonitos goles, hemos luchado como equipo y a veces la suerte también cae un poco a nosotros. La parada cuando Thiago perdió la pelota una vez Rüdiger salió, va justo encima la cabeza de Haaland... Son cosas que quizás esta temporada nos ha ido al revés y hoy no", opinó el portero merengue.

Además, él cuajó el 1-0 con un pase bombeado hacia Fede Valverde. "Yo sé que tengo un buen golpeo, sobre todo en largo, y eso lo hemos trabajado y hoy ha salido bien. Sobre todo contra equipos que dejan mucho espacio en la espalda y con un buen balón de fútbol, como es el de esta de Champions, pues al final esos pases salen", explicó al respecto.

Luego elogió a su entrenador, Álvaro Arbeloa. "Él prepara el equipo como piensa y ha salido bien. Y hay que hacer lo mismo la semana que viene, como he dicho en otras entrevistas. Al final hemos ganado o hemos perdido 4-0, así que todo es posible. Y bueno, pies en la tierra", avisó.

"Los partidos contra el City siempre son muy entretenidos en goles. Y como portero, puede ser que es mi primera portería a cero contra el City. El año pasado, cuando ganamos aquí 3-1, me metieron en el último segundo y era una pena. En una eliminatoria es importante ganar con portería a cero y esperar que podamos seguir", auguró pensando en el partido de vuelta.

Más tarde fue perguntdao por cómo estaba Vinícius Jr. después de fallar un penalti que podía haber sido el 4-0. "Si no tiras, no lo puedes fallar tampoco. Ha tomado la autoridad o la responsabilidad de chutar y lo ha fallado, es una pena. Pero bueno, al final será que puede ser el 4-0, pero lo mismo puedo decir de la de Thiago, que puede ser el 4-1. Al final el fútbol es fútbol y ha terminado 3-0", resumió el cancerbero madridista.

No obstante, el protagonismo lo acaparó Valverde con su 'hat-trick'. "Todos sabemos en el equipo que Fede tiene un gran golpeo y que para mí debería chutar 10 veces a la portería por partido porque su golpeo es muy bueno. Sobre todo su tercer gol es una maravilla, ese sombrero es de los mejores de todos tiempos hacer algo así. Es un buen recuerdo para él y para que sea un buen recuerdo hay que pasar la semana que viene", subrayó.

"En el fútbol lo bueno que tenemos es que hay partidos cada tres días y luego esta temporada también siento que en general es o alegría o funeral, y tampoco creo que es así. Es verdad que contra el Getafe no hemos jugado bien, pero al final nosotros como equipo y creo que es lo que tenemos que llevarnos es que, cuando salimos con esa actitud, esa confianza, esa intensidad y ese sacrificio uno por el otro, es cuando ganamos", añadió.

"En la Liga muchos equipos nos juegan muy defensivos y nos cuesta un poco generar. El Getafe juega de repente con línea de seis y tres delante; hasta el Celta, que para mí que es un equipo que juega muy ofensivo, en su campo se metió muy atrás porque saben que nos cuesta un poco más", apuntó.

"Hoy el City viene muy ofensivo y hay más espacio y nosotros somos buenos también. Entonces encuentras a Brahim entre líneas y a Arda y de repente se giran y hay una autopista, y en la Liga pasa como mucho una vez por partido. Entonces ahí hay dos cosas que nosotros personalmente tenemos que quedarnos de lo que hemos hecho hoy y llevarlo al sábado contra el Elche y a la semana que viene. Si hacemos esto como equipo, que nos sacrificamos uno por el otro, es cuando las cosas van a salir bien", zanjó.