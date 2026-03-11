Repsol, TotalEnergies y Shell inician la producción de petróleo en Lapa Suroeste en Brasil

Repsol, a través de la empresa conjunta Repsol Sinopec Brasil y en consorcio con TotalEnergies y Shell, ha comenzado a producir petróleo en Lapa Suroeste, situada en la cuenca de Santos, aproximadamente a 300 kilómetros de la costa de Brasil.

Lapa Suroeste añadirá 25.000 barriles brutos de petróleo al día cuando alcance la producción continuada de crudo, elevando el total del yacimiento de Lapa a unos 60.000 barriles brutos diarios.

Repsol Sinopec Brasil posee un 25% de participación en el proyecto, mientras que TotalEnergies (operador) posee el 48% y Shell, el 27%.

El desarrollo del proyecto consiste en el acoplamiento submarino de tres pozos a la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, en sus siglas en inglés) de Lapa, lo que permite el desarrollo de reservas adicionales mientras se aprovecha la capacidad disponible del FPSO existente.

"La puesta en marcha de Lapa Suroeste es un ejemplo más de nuestro sólido historial de ejecución y entrega eficiente de los proyectos clave en los que hemos tomado la decisión final de inversión en los últimos años. Esto nos permite seguir optimizando y priorizando los activos de mayor calidad de nuestra cartera de Upstream" ha afirmado el director ejecutivo de Exploración y Producción Internacional en Repsol, José Carlos Vicente.

En la primera mitad de 2025, los proyectos Cypre y Mento en Trinidad y Tobago comenzaron a producir gas, y Leon-Castile, en el Golfo de EE.UU., logró la primera producción de petróleo en septiembre.

En los próximos meses comenzará la producción de la primera fase de Pikka en Alaska. Junto con Lapa Suroeste, se espera que estos proyectos clave aporten 80.000 barriles a la empresa en 2027.

DESARROLLO EN BRASIL.

Repsol está centrando su cartera de exploración y producción en áreas clave de crecimiento, siendo Brasil uno de los países clave, donde también destaca el Proyecto Raia (BM-C-33) en la cuenca de Campos.

Desarrollado en colaboración con Equinor y Petrobras, se espera que comience operaciones en 2028, con potencial para convertirse en una de las fuentes de gas natural más importantes del país.