Rafael Louzán da la bienvenida en Madrid a la delegación de FIFA que visita las sedes del Mundial 2030

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantuvo un encuentro en Madrid con el equipo de trabajo de FIFA que visita durante estas dos semanas las ciudades candidatas a sede para el Mundial 2030, que organiza España junto a Portugal y Marruecos.

Durante un encuentro en Madrid, Louzán dio la bienvenida a los delegados de FIFA que en estas semanas están visitando las ciudades candidatas a sede de España. Según un comunicado, el presidente de la RFEF agradeció el trabajo del grupo y se mostró convencido de que el camino hacia 2030 será "exitoso para el fútbol mundial".

La visita del equipo de la FIFA arrancó este lunes en Barcelona, prosiguió en Zaragoza y se detiene ahora en Madrid antes de continuar con el resto de ciudades candidatas la próxima semana.