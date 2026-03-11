Agencias

Principales titulares de los periódicos para el miércoles 11 de marzo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La guerra de Trump contra Irán ahonda la fractura de Europa"

-- "España tiene para 105 días sin recibir crudo"

EL MUNDO

-- "La división de Europa explota con el 'No a la guerra' de Sánchez"

-- "El fantasma nuclear apaga la vuelta a la vida en Fukushima"

ABC

-- "Sánchez lanza a sus eurodiputados contra Von der Leyen"

-- "El alto cargo de Ribera detenido blindó los contratos de Forestalia"

LA RAZÓN

-- "EEUU lanza el mayor ataque a Irán de la guerra"

LA VANGUARDIA

-- "Von der Leyen cree "un error" la reducción de la energía nuclear en la UE"

-- "Irán e Israel tienen menos prisa que Trump para dar la guerra por acabada"

EL PERIÓDICO

-- "La UE insta a los estados a bajar el IVA de la luz por la guerra"

-- "Illa y Junqueras apelan al "sentido de país""

