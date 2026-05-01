Desenchufar por calor o guiarse por el porcentaje de batería del sistema: así cargan los dispositivos los españoles

Los españoles aseguran desenchufar el cargador si se calienta aunque desconocen si es peligroso y se guían por el porcentaje de batería que muestra el sistema operativo para estimar el tiempo restante de carga a pesar de no ser un dato preciso, lo que prueba la falta de información sobre potencia, seguridad y tiempos reales de carga y evidencia una brecha entre las necesidades actuales y el conocimiento de los consumidores.

Así se refleja en una nueva encuesta realizada por la compañía enfocada en dispositivos de carga móvil Anker, que ha preguntado a 1.000 personas en España cómo cargan sus dispositivos en el día a día, en un contexto marcado por la entrada en vigor de la normativa del cargador único en la Unión Europea, que establece el USB-C como estándar común.

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Concretamente, como ha apuntado la compañía, esta normativa pone de relieve una realidad en la que, cuando el cargador deja de venir por defecto, por ejemplo, con la compra de un 'smartphone' la elección de cómo se carga "importa más que nunca".

Así, los usuarios cada vez ponen más atención en cuestiones como que los dispositivos de carga sean seguros, compatibles con su 'smartphone' y que dispongan de un rendimiento consistente. Además, en un momento en el que abunda el "multidispositivo", también buscan cargadores que sirvan tanto para el portátil, como para el 'smartphone' o la tableta.

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A pesar de todo ello, los resultados de la encuesta señalan que los españoles continúan tomando decisiones de carga con "una mezcla de intuición y costumbre", con un "aprobado justo" en sus métodos.

QUÉ OCURRE CUANDO EL CARGADOR SE CALIENTA

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Un ejemplo de estas decisiones se ve en los casos en los que el cargador se calienta demasiado. Aunque 6 de cada 10 usuarios lo desenchufa por precaución, el 20 por ciento reconoce que no puede determinar con precisión si es peligroso. Igualmente, cerca del 15 por ciento lo toca repetidamente para comparar la temperatura.

Sin embargo, según Anker, la realidad es que sin una medición precisa no se puede saber con seguridad si ese calor es normal o un aviso, en este marco, recomiendan el uso de cargadores con pantalla, que indican con claridad el estado de uso en tiempo real, como su modelo de 45W con pantalla.

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PORCENTAJE DE BATERÍA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA ESTIMAR EL TIEMPO DE CARGA

Otro ejemplo del comportamiento por intuición se refleja en que, al poner a cargar un portátil, cerca del 70 por ciento de los españoles encuestados dice que se guía por el por el porcentaje de batería del sistema operativo para estimar el tiempo restante.

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En este caso, se trata de una creencia errónea dado que, como han aclarado desde Anker, sin información adicional no se puede saber el tiempo restante con precisión, porque el porcentaje "no equivale a minutos ni confirma la potencia real de carga".

Cabe destacar que para el 20 por ciento de los encuestados, cuando llega el momento de comprar un cargador para un portátil nuevo, aseguran que lo más importante es poder ver en la pantalla del cargador que está cargando el dispositivo correctamente.

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LA IMPORTANCIA DE LA POTENCIA DE CARGA

La brecha entre necesidad y conocimiento también se puede ver a la hora de tratar con la potencia de los cargadores. En este sentido, preguntados por cuál sería la carga rápida óptima para un portátil de gama alta de 16 pulgadas, el 40 por ciento de los encuestados ha señalado que se requieren entre 45 y 65W, seguido de un 35 por ciento que ha apostado por una potencia de entre 70 y 95W y un 20 por ciento que ha indicado entre 100 y 104W, siendo esta última opción la correcta.

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Precisamente, Anker ha señalado que la carga rápida óptima para este tipo de ordenadores oscila entre los 100 y 140W porque aporta margen para mantener "velocidad y rendimiento estable en condiciones reales", como ocurre con el cargador de Anker USB-C 140W.

La encuesta también ha preguntado a los usuarios la forma más óptima de cargar un portátil de gama alta, un móvil y una tableta al mismo tiempo. En este caso, cerca de un 45 ha respondido correctamente, apostado por una carga de 100W o más.

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Esto se debe a que, cuando se suman consumos, el total se dispara y la potencia disponible se reparte, marcando la diferencia entre un cargador de poca potencia con uno capaz de soportar todos los dispositivos mencionados, como el cargador USB-C 100W de la tecnológica.

Respecto a si es seguro utilizar un cargador de 100W con un 'smartphone' que solo necesita 20W, los encuestados se dividen. 4 de cada 10 españoles dicen que sí, pero más de 3 de cada 10 aseguran que podría dañarse el dispositivo.

En este caso, Anker ha valorado que lo más óptimo es utilizar un cargador con protocolo inteligente, de esta forma asegura que cargará con la potencia exclusivamente necesaria para el dispositivo en cuestión.

CUÁNDO PONER A CARGAR EL 'SMARTPHONE'

Finalmente, en lo relativo al momento escogido por los usuarios para poner a cargar sus móviles, el 60 por ciento aseguran que se preocupan cuando el nivel de batería baja del 20 por ciento, pero que no se estresan demasiado. Sin embargo, cerca de un 25 por ciento afirman que no les importa y pueden esperar y, solo el 10 por ciento, admiten entrar en pánico y "buscar un cargador al instante", para estos casos, la compañía recomienda opciones como la Anker Power Bank 25.

Con todo ello, la encuesta realizada por Anker deja ver que España "aprueba" en la materia de carga, pero con un margen de mejora en cuanto a conocimientos y costumbres. "Seguimos cargando mucho a ojo cuando lo correcto exige datos, potencia adecuada y soluciones pensadas para el día a día", ha sentenciado la tecnológica.