Los días secos se alternarán esta semana con los lluviosos, con altibajos en las temperaturas que subirán desde el lunes

Las previsiones señalan que el sábado se experimentará una bajada acusada de las temperaturas en diversas zonas del país, notablemente en áreas del centro y del este, con riesgo de heladas en regiones de montaña y posibilidad de que también se presenten en mesetas y páramos, según detalló el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. De acuerdo con la información difundida por la AEMET, la alternancia entre días secos y lluviosos así como las variaciones notables en el termómetro destacarán durante esta semana, marcando un patrón atmosférico calificado como propio de la primavera.

Según informó la AEMET, desde el miércoles se mantienen precipitaciones en el área mediterránea peninsular y en las Baleares, con registros cuantiosos en el sur de Valencia y el norte de Alicante. No obstante, estas lluvias disminuirán a lo largo del día en esas zonas mientras un frente dejará precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, donde la cota de nieve se situará entre los 1.800 y los 2.000 metros. Las temperaturas experimentarán un ascenso, sobre todo en el sur de la península, con valores superiores a los 20ºC en diferentes puntos del Guadalquivir y Baleares.

Para el jueves, Rubén del Campo adelantó que se espera una jornada de estabilidad meteorológica, con cielos mayormente despejados y ausencia de lluvias, aunque podrían registrarse chubascos aislados en sierras del sureste. Además, la presencia de bancos de niebla y nubes bajas en el interior podría reducir la visibilidad localmente, lo que podría afectar la circulación por carretera. Durante las horas centrales del día, las temperaturas alcanzarán de forma generalizada los 15ºC o más, con máximas superiores a los 20ºC en áreas del Cantábrico y del Mediterráneo, mientras los valles del Guadiana y del Guadalquivir probablemente vean registros superiores a los 22ºC.

El viernes persistirá la estabilidad atmosférica en la mayoría de la península, aunque continuarán los bancos de niebla matinales densos en las zonas interiores. Ese día, un frente provocará un aumento de la nubosidad y dejará lluvias en Galicia, las comunidades cantábricas y la zona norte de Castilla y León, sin descartarse que puedan extenderse a otras regiones de la mitad norte. Tanto Galicia como Asturias recibirán precipitaciones abundantes, y se prevén nevadas copiosas en la cordillera cantábrica a partir de los 1.000-1.200 metros, mientras en otras áreas la cota de nieve se mantendrá entre los 1.700 y 2.000 metros. El pronóstico de la AEMET apunta que las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, salvo por unos valores más bajos en el noroeste peninsular, mientras que en el Mediterráneo seguirán siendo elevadas, con Murcia anticipando máximas entre los 23ºC y 25ºC.

A partir del sábado, la entrada de un frente y vientos del norte transportarán una masa de aire frío hacia el conjunto del país, generando condiciones de mayor inestabilidad atmosférica. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología publicado por diversos medios, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las comunidades cantábricas, los Pirineos, Cataluña, áreas montañosas del centro y del este peninsular, así como en Baleares, con posibilidad de chubascos intensos y persistentes en Cataluña y Baleares. Si la masa de aire frío se intensifica, la cota de nieve podría descender hasta los 600-800 metros, abriendo la posibilidad a nevadas no solo en zonas montañosas, sino también en áreas situadas a menor altitud en el este peninsular.

El domingo, la presencia del anticiclón propiciará una pauta de mayor tranquilidad meteorológica. Según informó la AEMET, aunque se esperan heladas al amanecer, las temperaturas comenzarán a recuperarse desde ese día y durante los primeros días de la próxima semana. Las precipitaciones serán escasas en general, limitándose ese día al extremo norte y a Baleares, y se prevé la ausencia de lluvias durante la mayor parte de la semana entrante.

En lo referido a las áreas insulares, las Islas Canarias experimentarán un régimen de vientos alisios intensos entre el miércoles y el viernes, con rachas que afectarán especialmente a las zonas más expuestas. Durante estos días la nubosidad y las lluvias débiles se presentarán al norte del archipiélago. Desde el jueves, la AEMET puntualiza que cabe la posibilidad de que aparezca calima, con temperaturas más altas el viernes y un ligero descenso para la jornada del fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología continúa monitoreando la evolución de estos fenómenos y difunde información actualizada sobre los cambios esperados en las condiciones atmosféricas a lo largo de la semana. Con las jornadas caracterizadas por transiciones rápidas entre estabilidad y episodios de lluvias y con bruscas oscilaciones térmicas, los pronósticos oficiales describen la situación como un reflejo habitual de la climatología primaveral en la península y en los archipiélagos que conforman el territorio español.