Agencias

Las bolsas chinas y de Hong Kong subían hasta un 0,85 % al mediodía ante caída de petróleo

Guardar

Pekín, 11 mar (EFE).- Las principales bolsas de China continental y Hong Kong cotizaban con ligeros avances al descanso de la sesión de este martes, de hasta el 0,85 %, en un mercado pendiente de la evolución del precio del petróleo y de las señales sobre la posible desescalada del conflicto en Oriente Medio.

Al cierre de la sesión matinal, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong avanzaba un 0,08 %, mientras que en China continental el índice de referencia de Shanghái subía un 0,05 % y el indicador de Shenzhen progresaba un 0,85 %.

La sesión bursátil está marcada por la evolución del mercado energético tras las recientes tensiones geopolíticas en la región.

El petróleo Brent bajó este martes hasta los 87,8 dólares por barril después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que la guerra en Irán está prácticamente "terminada", unas declaraciones que contribuyeron a moderar las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro.

En las últimas semanas, la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán había impulsado el precio del crudo y elevado la volatilidad en los mercados internacionales, ante el temor de que el conflicto afectara a infraestructuras energéticas o a rutas estratégicas del transporte de petróleo.

Entre ellas destaca el estrecho de Ormuz, una de las principales vías de tránsito del comercio energético mundial.

Para China, el desarrollo del conflicto es relevante por su elevada dependencia energética exterior, ya que cerca del 45 % del petróleo que importa el país asiático pasa por esa vía marítima. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

La transferencia masiva de recursos bélicos a Ucrania, impulsada por la guerra y el temor a cortes de suministro, llevó a políticas integradas de producción local e innovación con el objetivo de reducir dependencias y fortalecer la defensa continental, según SIPRI

Europa incrementó un 210% la

Ascienden a seis los civiles rusos muertos tras ataque de Kiev con misiles en Briansk

Infobae

Thales presenta un sistema integral de defensa aérea y antimisiles con IA

Infobae

Catar dice que interceptó misiles, tras ataques de Irán a Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait

Infobae

Kast, un ultraliberal y ultracatólico que será el primer presidente pinochetista de Chile

Infobae