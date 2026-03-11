Intel Core Ultra 200S Plus, los procesadores para ordenadores 'gamng' más potentes de Intel

Una de las novedades vinculadas a la familia Intel Core Ultra 200S Plus es la incorporación de la tecnología 4RCUDIMM o Quad Rank CUDIMM, que permite unir dos módulos de memoria RAM y alcanzar hasta 256 GB en un ordenador, sin que esto afecte la velocidad de transferencia, la latencia ni el ancho de banda. Según informó Europa Press, el lanzamiento de los nuevos procesadores representa una apuesta de Intel para enfrentar el encarecimiento de componentes como la memoria RAM y los discos SSD, así como la complejidad de acceder a GPU de alto rendimiento en el mercado dirigido a los videojuegos.

El medio Europa Press detalló que los nuevos procesadores Intel Core Ultra 200S Plus han sido presentados como la familia de CPU para ordenadores orientados al mundo ‘gaming’ más rápida de Intel hasta la fecha. Esta serie, además de ofrecer una mayor potencia, promete reducir el coste en comparación a modelos previos y frente a la competencia, ampliando sus prestaciones sin que esto suponga un incremento notable en su precio de venta.

De acuerdo con Europa Press, Intel ha optado por basar estos procesadores en la arquitectura Arrow Lake. A pesar de que la gama 200S ya formaba parte del catálogo de la compañía, la denominación ‘Plus’ señala que se trata de los procesadores más avanzados creados por Intel bajo esta arquitectura. Entre los nuevos lanzamientos destacan los modelos Intel Core Ultra 7 270K Plus y Core Ultra 5 250K Plus, que incorporan una mayor cantidad de núcleos que la generación anterior. El primero alcanza hasta 24 núcleos, mientras que el segundo llega a 18.

Una de las características técnicas sobresalientes se relaciona con el aumento de la frecuencia máxima de funcionamiento de la CPU. Según ha explicado Robert Hallock, vicepresidente del Grupo de Computación de Clientes de Intel, “la verdadera magia ocurre bajo el capó”, al referirse al incremento de cerca de 1 GHz en la frecuencia de conexión entre núcleos y la RAM. El Core Ultra 7 270K Plus logra una frecuencia máxima de 5,5 GHz, y el Core Ultra 5 250K Plus alcanza 5,3 GHz, lo que representa una mejora apreciable respecto a sus predecesores.

En la presentación oficial a través de un video publicado en YouTube, Hallock destacó que esta evolución supone “una ganancia en el rendimiento de doble dígito”. Según Europa Press, la diferencia se aprecia especialmente en cargas de trabajo exigentes, como la creación de contenido y el procesamiento multihilo, donde la ventaja frente a la competencia resulta tangible. Además, en el campo de los videojuegos, el medio Europa Press señaló que un ejemplo concreto es el juego Shadow of the Tomb Raider, en el que ambas versiones del procesador incrementan en promedio un 15 por ciento la velocidad respecto a los modelos de la generación anterior.

Como parte de las novedades integradas, la herramienta ‘Binary Optimization Tool’ aparece como otro punto a destacar. Este software actúa en segundo plano, reescribiendo el código x86 para ajustar el consumo de recursos de la CPU según el tipo de tarea que se está ejecutando. Esto permite que los programas y juegos aprovechen de forma más eficiente la potencia disponible, optimizando el desempeño sin intervención directa del usuario, reportó Europa Press.

Los procesadores estarán disponibles a partir del 26 de marzo. En cuanto a los precios revelados por la compañía y difundidos por Europa Press, el Intel Core Ultra 5 250K Plus se comercializará desde los 199 dólares, mientras que el Intel Core Ultra 7 270K Plus tendrá un valor de salida de 299 dólares.

El anuncio de la nueva generación fue presentado como respuesta a la coyuntura que enfrentan usuarios de ordenadores para videojuegos, marcada por el encarecimiento de componentes y la disponibilidad limitada de tarjetas gráficas de alto desempeño. El medio Europa Press precisó que la mejora en la relación calidad-precio y el salto de rendimiento posicionan a la serie Ultra 200S Plus como una opción enfocada tanto en jugadores habituales como en creadores de contenido, que requieren velocidad y estabilidad en labores intensivas.

Europa Press remarcó que la serie Ultra 200S Plus verá reforzadas sus capacidades tanto en gestión de memoria como en posibilidades de ampliación, gracias a la compatibilidad con hasta 256 GB de RAM y la mencionada tecnología 4RCUDIMM. Además, la integración de herramientas específicas para optimización y la mejora sustancial en frecuencias operativas distinguen a esta familia en la estrategia de Intel para el mercado actual.

Robert Hallock sostuvo en la presentación que “estos chips ofrecen un salto de rendimiento de dos dígitos y optimizan la experiencia de juego y creación de contenido”, una declaración que sintetiza el objetivo de la marca de atraer a quienes buscan rendimiento sustentado en mejoras técnicas reales y no solo en incrementos progresivos habituales entre generaciones.

A medida que se acerque la fecha de lanzamiento, se espera que los fabricantes de placas base y sistemas integrados anuncien certificados de compatibilidad para incorporar los nuevos Intel Core Ultra 200S Plus en equipos dirigidos a entornos de gaming y tareas profesionales. Europa Press puntualizó que la promesa de Intel se centra en ofrecer velocidad máxima, eficiencia y precios competitivos frente a las circunstancias actuales del mercado de hardware para ordenadores.