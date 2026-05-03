Agencias

La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

Guardar

Viena, 3 may (EFE).- Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+, reunidos este domingo de forma telemática, anunciaron que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio.

En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 bd), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado". EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aitana Bonmatí recibe el alta y entra en la lista para el Barça-Bayern

Aitana Bonmatí recibe el alta y entra en la lista para el Barça-Bayern

La Guardia Revolucionaria asegura que Trump está arrinconado entre "un mal acuerdo" y una invasión "imposible"

La Guardia Revolucionaria asegura que Trump está arrinconado entre "un mal acuerdo" y una invasión "imposible"

Las autoridades aseguran haber controlado la crisis medioambiental en el sur de Rusia

Infobae

Francia sigue negociando con Argelia para liberar al periodista deportivo Gleizes

Infobae

Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención del activista español de la Flotilla

Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención del activista español de la Flotilla