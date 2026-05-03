Aitana Bonmatí recibe el alta y entra en la lista para el Barça-Bayern

La centrocampista del Barça Aitana Bonmatí ha recibido el alta médica tras superar una fractura en el peroné izquierdo y ha entrado en la lista de convocadas del conjunto azulgrana para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de este domingo ante el Bayern de Múnich en el Spotify Camp Nou (16.30 horas).

La catalana, triple Balón de Oro, se lesionó de gravedad a finales de noviembre en un entrenamiento con la selección española el día antes del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones contra Alemania. Pasó por el quirófano el 2 de diciembre. Ahora, cinco meses después, regresa a una convocatoria 'culer'.

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El técnico azulgrana, Pere Romeu, ha convocado a Gemma, Paredes, María León, Sydney, Paralluelo, Marta, Pina, Graham, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Cata Coll, Aitana Bonmatí, Serrajordi, Pajor, Kika, Vicky, Batlle, Aïcha, Brugts, Fenger, Txell Font, Adriana y Carla Julià.

Ahora, el Barça tratará de avanzar a su sexta final de 'Champions' consecutiva, que este año se celebrará en Oslo, en el Spotify Camp Nou, después del empate de la ida en Múnich (1-1).

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