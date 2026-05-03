Agencias

Aitana Bonmatí recibe el alta y entra en la lista para el Barça-Bayern

Guardar
Imagen X4EPUVBVX5HLJNSX6LHE5XTX2I

La centrocampista del Barça Aitana Bonmatí ha recibido el alta médica tras superar una fractura en el peroné izquierdo y ha entrado en la lista de convocadas del conjunto azulgrana para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de este domingo ante el Bayern de Múnich en el Spotify Camp Nou (16.30 horas).

La catalana, triple Balón de Oro, se lesionó de gravedad a finales de noviembre en un entrenamiento con la selección española el día antes del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones contra Alemania. Pasó por el quirófano el 2 de diciembre. Ahora, cinco meses después, regresa a una convocatoria 'culer'.

PUBLICIDAD

El técnico azulgrana, Pere Romeu, ha convocado a Gemma, Paredes, María León, Sydney, Paralluelo, Marta, Pina, Graham, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Cata Coll, Aitana Bonmatí, Serrajordi, Pajor, Kika, Vicky, Batlle, Aïcha, Brugts, Fenger, Txell Font, Adriana y Carla Julià.

Ahora, el Barça tratará de avanzar a su sexta final de 'Champions' consecutiva, que este año se celebrará en Oslo, en el Spotify Camp Nou, después del empate de la ida en Múnich (1-1).

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tres muertos, incluido un menor, en acciones militares israelíes en la Franja de Gaza

Tres muertos, incluido un menor, en acciones militares israelíes en la Franja de Gaza

Detenidos 21 israelíes que iban a sacrificar una cabra en la Explanada de las Mezquitas

Infobae

La infanta Elena no se pierde la Goyesca en el Día de la Comunidad de Madrid

La infanta Elena no se pierde la Goyesca en el Día de la Comunidad de Madrid

La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

Infobae

La Guardia Revolucionaria asegura que Trump está arrinconado entre "un mal acuerdo" y una invasión "imposible"

La Guardia Revolucionaria asegura que Trump está arrinconado entre "un mal acuerdo" y una invasión "imposible"