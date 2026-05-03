La infanta Elena no se pierde la Goyesca en el Día de la Comunidad de Madrid

La plaza de toros de Las Ventas se vistió de largo para albergar la tradicional Corrida Goyesca para conmemorar la Fiesta del 2 de mayo, y allí estuvo, como era de esperar, la infanta doña Elena. Gran aficionada a la tauromaquia, la hermana mayor del rey Felipe VI no suele perderse esta cita taurina en la capital en plena temporada, después de haberla visto en este 2026, en la Feria de Sevilla y especialmente en el regreso a los ruedos de Morante de la Puebla el Domingo de Resurrección, donde acompañó a don Juan Carlos.

Allí coincidió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de con Luis Alfonso de Borbón, con quien estuvo cercana y cariñosa, charlando durante varios minutos antes de tomar asiento. Victoriano Valencia; José Ortega Cano, o Luis Miguel Rodríguez, 'el Chatarrero', también estuvieron en Las Ventas para ver el cartel formado por tres grandes espadas como Uceda Leal, 'El Cid' y Javier Cortés.

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Al finalizar la Goyesca, doña Elena abandonó la plaza muy sonriente y satisfecha con la tarde vivida en Madrid. Tras despedirse de varios conocidos, entre ellos del exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, la infanta confirmó que le había gustado la corrida con un sencillo "sí".