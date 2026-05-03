Tres muertos, incluido un menor, en acciones militares israelíes en la Franja de Gaza

Tres gazatíes han muerto, incluido un menor de 15 años de edad, como consecuencia de disparos y bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, según fuentes médicas palestinas.

El menor fallecido es Riyad Nayi Nimer Abú Nimer, muerto debido a la gravedad de las heridas sufridas tras la detonación de una bomba lanzada por un dron cuadricóptero israelí en Qizan Abú Rashuán, al sur de Jan Yunis.

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Más tarde ha muerto Tariq Akram al Hau, abatido cerca de la rotonda de Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, según fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastín'.

También ha muerto Ahmed Ramadán al Harsh, tiroteado por militares israelíes en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Horas antes habían resultado heridas otras dos personas en la calle Al Hauya de Yabalia.

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Asimismo, ha habido ataques de artillería en el barrio de Al Tufá, en el este de la ciudad de Gaza, y bombardeos de vehículos militares pesados en otros barrios del este de la capital gazatí. Igualmente ha habido bombardeos en Beit Lahiya (norte) y entre Jan Yunis y Rafá.

El sábado murió Muhamad al Sayed Suleiman Sabeitan, tras un ataque aéreo en la ciuadad de Deir al Balá, en el centro del enclave palestino. Un joven, Ammar Talal Ahmed Abú Shab, murió igualmente el sábado por disparos israelíes en Al Satar Al Sharqi, al norte de Jan Yunis.

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Este domingo, el Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado dos muertes y tres personas heridas durante la jornada del sábado. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre, han muerto 830 personas y 2.345 han resultado heridas y desde el inicio de la ofensiva militar israelí de represalia sobre Gaza, el 7 de octubre de 2023, son 72.610 los fallecidos y 172.488 los heridos.