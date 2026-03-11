España competirá con siete deportistas en los Europeos de Halterofilia

La lista oficial de representantes españoles para el Campeonato de Europa Absoluto de Halterofilia, según publicó la Real Federación Española de Halterofilia (RFEH), incluye a algunas de las atletas que ya lograron podios en la edición anterior. La halterófila Marta García, originaria de Salamanca, defenderá el título de subcampeona continental en la categoría de 45 kilos, mientras que Naroa Arrasate, de Navarra, alcanzó el bronce en dos tiempos dentro de la división de 64 kilos. El evento se realizará en Batumi, Georgia, del 19 al 26 de abril y la delegación nacional buscará superar el resultado de diez medallas conseguido el año pasado.

De acuerdo con la información publicada por la RFEH, España presentará en esta cita a siete halterófilos, de los cuales seis son mujeres y uno es hombre. Los atletas escogidos para competir son Marta García, Malen Monasterio, Alba Sánchez, María Olalla, Naroa Arrasate, Garoa Martínez y Javier González. El equipo encara el reto de mejorar el balance de preseas logrado en la última competencia europea.

Según detalló la Real Federación Española de Halterofilia, la selección nacional se encuentra conformada por deportistas que ya han demostrado rendimiento destacado en ediciones previas. La meta consiste en superar los registros de medallas y consolidar el crecimiento de la halterofilia española en el escenario continental. El medio informó que la composición mayoritariamente femenina en la convocatoria responde a los resultados obtenidos en los campeonatos nacionales y al nivel competitivo mostrado tanto por las atletas consolidadas como por las nuevas incorporaciones al equipo.

La actual convocatoria supone la culminación de un proceso de selección donde se consideraron los resultados individuales de la última temporada y los méritos cosechados en competiciones internacionales. El medio consignó que el equipo se encuentra inmerso en la preparación final previa al desplazamiento a Batumi, con el objetivo de optimizar el rendimiento deportivo y ajustar aspectos técnicos de acuerdo con las exigencias de la cita europea.

La halterofilia española llega a este campeonato con expectativas de reafirmar el salto de calidad mostrado en los últimos años, reflejado en la mejora de registros personales y la consecución de puestos de podio. Según informó la RFEH, la federación prestó atención especial al desarrollo de programas de apoyo y seguimiento para las deportistas femeninas, lo que se ha traducido en el creciente protagonismo de las mujeres dentro del equipo nacional.

Referentes como Marta García y Naroa Arrasate representan la continuidad de un proyecto basado en el talento emergente y en la consolidación de valores ya contrastados. La federación remarcó en su anuncio la importancia de cada participación internacional como parte del proceso de visibilización y progreso para la halterofilia en España.

El Campeonato de Europa Absoluto reunirá a los atletas más destacados del continente y se considera un evento clave para evaluar el nivel de la halterofilia española frente a las principales potencias europeas. Según la misma fuente, la presencia en Batumi servirá también para acumular experiencia y preparar a los deportistas para futuras citas internacionales.

La Real Federación Española de Halterofilia destaca el esfuerzo realizado por los atletas y el equipo técnico en la preparación de la cita, recalcando que las medallas obtenidas en la edición anterior actúan como incentivo y referencia para los retos de este nuevo campeonato. Por último, la federación comunicó que el seguimiento de los resultados y las actuaciones de los halterófilos españoles podrá realizarse a través de sus canales oficiales y de medios especializados, dada la expectativa generada alrededor de la participación del equipo nacional en Batumi.