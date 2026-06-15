Gobierno de Kast reafirma candidatura de Valparaíso para ser sede del Tratado de Alta Mar

Santiago de Chile, 15 jun (EFE).- El Gobierno de Chile reafirmó este lunes su compromiso con la candidatura de Valparaíso para ser sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar, herramienta fundamental para la gobernanza oceánica, y aseguró que la ciudad portuaria tiene "fortalezas relevantes" para conseguirlo.

La Cancillería chilena explicó en un comunicado que "la postulación de Valparaíso responde a la importancia que le otorga la política exterior del Estado de Chile al cuidado del océano" y a la "vocación marítima" del país.

"Para el Gobierno de Chile es de alto interés alcanzar este reconocimiento y realizaremos todas las gestiones para lograr los apoyos necesarios", dijo en el mismo comunicado el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El Acuerdo internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales de los Estados (BBNJ, por sus siglas en inglés), ratificado por más de 80 países y en vigor desde enero pasado, establece por primera vez un marco jurídico para salvaguardar la biodiversidad en aguas internacionales, que abarcan casi un 50 % de la superficie del planeta.

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El documento permite delimitar áreas marinas protegidas (las AMP) en alta mar; establecer obligaciones sobre cómo garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos; priorizar el desarrollo de capacidad y el acceso a la tecnología; y establecer mecanismos para garantizar una distribución equitativa de los beneficios.

Chile, que fue el segundo país del mundo y el primero de la región en ratificar el acuerdo, "cuenta con un ecosistema científico oceánico de primer nivel para acoger el Acuerdo BBNJ", apuntó la Cancillería

La campaña por la sede se extenderá hasta diciembre y la decisión será adoptada por la Primera Conferencia de las Partes (COP1), en enero de 2027.

"El establecimiento de su Secretaría en Valparaíso lo convertiría en el primer organismo de la ONU de membresía universal en América Latina", agregó el Ministerio.

Conocida como la 'Perla del Pacífico', Valparaíso es una ciudad a 110 kilómetros al noroeste de Santiago, que fue el puerto comercial más importante del Pacífico Sur durante el siglo XIX.

Su ubicación estratégica convirtió el puerto en una parada obligatoria para las embarcaciones que cruzaban desde el Atlántico por el Estrecho de Magallanes, lo que transformó a la ciudad en el epicentro económico, financiero y cultural de Chile.

La postulación de Valparaíso como sede del BBNJ fue impulsada por la Administración del progresista Gabriel Boric, antecesor del ultraderechista José Antonio Kast. EFE