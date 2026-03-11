Agencias

Dojo ficha Leire Borderías, ex-Meta y ex-Microsoft, como responsable sénior de Operaciones

Guardar

La 'fintech' Dojo ha fichado como responsable sénior de Estrategia de Ingresos y Operaciones a Leire Borderías, que tiene experiencia en cargos de responsabilidad tanto en Meta como en Microsoft en Estados Unidos, según ha anunciado en un comunicado.

Antes de Dojo, ocupó el puesto de responsable de Planificación Estratégica y Operaciones en Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, dirigiendo la planificación del negocio, iniciativas estratégicas y excelencia operativa en las ventas a socios. Previamente, desarrolló una carrera de más de seis años en Microsoft, incluyendo el rol de gerente sénior de Ingeniería de Crecimiento, liderando equipos y trabajando con grandes cuentas como Walgreens y Coca-Cola.

También ha fundado proyectos propios con base innovadora. El primero, una consultora de IA que ayuda a autónomos y pymes a optimizar las operaciones y aumentar sus ingresos. El segundo, centrado en servicios de consultoría personalizados y marketing de la experiencia para empresas del sector de la hostelería en la Costa del Sol.

Es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde también obtuvo una certificación en Operaciones y Organización Empresarial. Completó su formación con un máster en Administración de Empresas por la London Business School.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sheinbaum reafirma rechazo a presencia militar de EE.UU. en México

Infobae

Arranca el juicio contra el exlíder de Sinn Féin Gerry Adams por su supuesta complicidad en los ataques del IRA

Iniciado el proceso legal contra quien encabezó el partido nacionalista irlandés, enfrenta la demanda de tres afectados por explosiones en Reino Unido y acusan su responsabilidad moral, aunque niega vínculos y nunca ha enfrentado cargos legales por ello

Arranca el juicio contra el

El G7 apoya medidas proactivas de la AIE, incluido el recurso a las reservas estratégicas

Infobae

Sheinbaum asegura que la gasolina en México no subirá pese a la guerra en Irán

Infobae

Serie previa con motivo del encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez del viernes

Infobae