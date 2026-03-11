Dojo ficha Leire Borderías, ex-Meta y ex-Microsoft, como responsable sénior de Operaciones

La 'fintech' Dojo ha fichado como responsable sénior de Estrategia de Ingresos y Operaciones a Leire Borderías, que tiene experiencia en cargos de responsabilidad tanto en Meta como en Microsoft en Estados Unidos, según ha anunciado en un comunicado.

Antes de Dojo, ocupó el puesto de responsable de Planificación Estratégica y Operaciones en Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, dirigiendo la planificación del negocio, iniciativas estratégicas y excelencia operativa en las ventas a socios. Previamente, desarrolló una carrera de más de seis años en Microsoft, incluyendo el rol de gerente sénior de Ingeniería de Crecimiento, liderando equipos y trabajando con grandes cuentas como Walgreens y Coca-Cola.

También ha fundado proyectos propios con base innovadora. El primero, una consultora de IA que ayuda a autónomos y pymes a optimizar las operaciones y aumentar sus ingresos. El segundo, centrado en servicios de consultoría personalizados y marketing de la experiencia para empresas del sector de la hostelería en la Costa del Sol.

Es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde también obtuvo una certificación en Operaciones y Organización Empresarial. Completó su formación con un máster en Administración de Empresas por la London Business School.