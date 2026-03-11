Agencias

Aagesen apuesta por "la fuerza de la ley" y no por "la ley de la fuerza" y por un mundo "basado en reglas"

En el foro de Europa Press, la titular de Transición Ecológica subraya que los retos globales solo se superarán a través de la cooperación internacional, resaltando que la paz y el multilateralismo son la base para enfrentar amenazas como el cambio climático y la polarización

Durante su intervención en el foro ‘Los Desayunos Informativos de Europa Press’, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, insistió en la necesidad de confiar en las instituciones y reforzar la cooperación internacional como vía imprescindible para hacer frente a problemas globales. En este contexto, abordó los desafíos actuales, destacando la importancia fundamental del multilateralismo y presentando la defensa activa de la paz y la legalidad internacional como elementos imprescindibles para enfrentar riesgos como el cambio climático, la polarización o la desinformación. Según informó Europa Press, la ministra hizo hincapié en la diferencia entre “la fuerza de la ley” y “la ley de la fuerza” como modelos opuestos de entender el escenario internacional actual.

El evento sirvió para que Aagesen recalcara la posición del Gobierno en defensa del derecho internacional y el multilateralismo. La ministra afirmó que España se mantiene en una postura clara: “en la defensa de la paz, en el no a la guerra, con el derecho internacional y en un mundo basado en reglas”, según señaló Europa Press. Estas palabras se produjeron después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteara recientemente dudas acerca de la fiabilidad del actual sistema internacional de reglas, cuestionando si este modelo sigue siendo el adecuado para proteger los intereses de la Unión Europea y su credibilidad geopolítica.

A lo largo de su intervención, consignó Europa Press, Aagesen planteó que los retos globales —incluyendo fenómenos como el cambio climático y el aumento de la polarización social— requieren respuestas colectivas y un compromiso efectivo con la cooperación entre países. Según la ministra, “los grandes desafíos de nuestro tiempo requieren cooperación, requieren alianzas, requieren respuestas colectivas”. En su visión, estas amenazas son de carácter global y sobrepasan las capacidades de los Estados individuales, por lo que solamente a través de la acción conjunta se puede responder de manera efectiva.

El énfasis en el “multilateralismo” que imprimió Aagesen durante su alocución marcó una clara diferencia respecto a otras posturas europeas más escépticas sobre el valor de un sistema internacional basado en normas. Los comentarios de la ministra, recogidos por Europa Press, reflejan una apuesta por reforzar las estructuras multilaterales y el respeto a los marcos jurídicos internacionales como base para preservar la paz y encarar los retos del siglo XXI.

Entre los elementos que, según la ministra, desafían al sistema internacional, figuran tanto el cambio climático y la polarización como la desinformación. Tal como detalló Europa Press, Aagesen señaló que estos fenómenos no conocen fronteras y precisan de mecanismos de trabajo conjunto y cooperación, reiterando que la única vía para dar una respuesta adecuada consiste en la colaboración entre países bajo principios legales y reglas compartidas.

De este modo, las declaraciones de Aagesen contrastaron con las inquietudes expresadas días antes por Ursula von der Leyen, quien había llegado a poner en duda que el sistema basado en reglas constituya todavía una ayuda para la credibilidad política y la capacidad de acción internacional de la Unión Europea. La ministra española, en cambio, defendió la vigencia de los acuerdos y el valor de las instituciones multilaterales en el contexto internacional, según publicó Europa Press.

Durante el foro informativo, Aagesen resumió la disyuntiva actual mediante una oposición entre modelos: optar por la “ley de la fuerza” o por la “fuerza de la ley”. Bajo esa premisa, defendió que solo mediante el respeto a la legalidad y la cooperación internacional será posible superar los grandes retos contemporáneos.

La ministra reiteró el compromiso del Gobierno con un mundo donde las reglas, las leyes y las alianzas definan las respuestas a las amenazas comunes, posicionando a España en la defensa clara de estructuras internacionales y rechazando acciones que se guíen por la mera imposición de poder, recogió Europa Press.

Las declaraciones de Aagesen, según consignó el medio, subrayan la visión de que la estabilidad, la paz y la capacidad de enfrentar amenazas globales dependen de la fortaleza de los sistemas legales internacionales y de la confianza en las instituciones colectivas, elementos que, según la ministra, constituyen la base para gestionar los desafíos del presente y del futuro próximo.

