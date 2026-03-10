Raquel Mosquera reaparece con una sonrisa tras su reencuentro con Isi en la cárcel 8 meses después de su detención

Raquel Mosquera ha viajado por fin a Francia para visitar a su marido, Isi, en la prisión de París en la que cumple condena por un presunto tráfico de drogas desde el pasado verano. Y no lo ha hecho sola, ya que las cámaras de '¡De Viernes!' han sido testigos de excepción de cómo ha sido su reencuentro con el nigeriano después de 8 meses sin verlo en los que siempre ha defendido su inocencia, convencida de que alguien le engañó para que hiciese de 'mula' y transportase alguna sustancia en el país vecino.

Muy nerviosa, la peluquera rompía a llorar antes de entrar a la cárcel para poder pasar unos minutos con el padre de su hijo Romeo. "Espero que podamos abrazarnos. Nos queremos mucho y lo que ha pasado es bastante duro. Nos vamos a ver a los ojos y me dirá lo que me tenga que decir", expresaba sin contener las lágrimas, mostrando además los regalos -cartas de sus hijos, un crucifijo y un detalle personal de los dos- que le llevaba a Isi en su primera visita.

30 minutos después, Raquel abandonaba el centro penitenciario revelando que "lo he encontrado bien aunque se nota el tiempo que ha pasado aquí en los ojitos, la cara... de pasarlo mal pensando en todo lo que ha dejado fuera". "Me gustaría traerlo a España y reducir la pena" ha reconocido, explicando que a su marido todavía le queda un año y medio -hasta el 8 de octubre de 2027- de condena en Francia.

De regreso en Madrid, la viuda de Pedro Carrasco ha retomado sus obligaciones en el centro de belleza que regenta en Las Rozas y, aunque no ha querido entrar en detalles sobre su reencuentro con Isi, su sonrisa y su simpatía ante las cámaras ha dejado entrever que está feliz por haber podido ver a su pareja y confiada en que todo se va a solucionar y podrá regresar pronto a nuestro país.