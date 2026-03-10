Qualcomm y NEURA Robotics desarrollarán el "cerebro" de los robots cognitivos para llevarlos al mundo real

La colaboración tecnológica entre Qualcomm y NEURA Robotics contempla la creación de arquitecturas que integran capacidades cognitivas y control eficiente en tiempo real, con la finalidad de posibilitar que robots puedan ejecutar tareas junto a personas en entornos de trabajo productivos, domésticos y de servicios. Según informó Qualcomm en un comunicado conjunto publicado por diferentes medios, la propuesta combina la especialización de ambas compañías para acelerar el desarrollo y despliegue masivo de robots inteligentes, capaces de operar en el mundo físico y adaptarse a diferentes contextos de interacción humana.

De acuerdo con el anuncio de Qualcomm, el eje de la colaboración será el desarrollo conjunto de una referencia avanzada a la que han denominado ‘Cerebro + Sistema Nervioso’, donde se integran la arquitectura cognitiva y los sistemas de control en hardware de baja latencia. Este enfoque busca equipar a los futuros robots humanoides y colaborativos con funciones que permitan la detección, comprensión e interpretación de situaciones complejas, favoreciendo tanto la autonomía de máquina como la cooperación segura y eficiente con personas.

El medio Qualcomm detalló que el trabajo conjunto aprovechará la potencia de los procesadores Dragonwing, incluidos los modelos de la serie Dragonwing IQ10 que, en combinación con la robótica ‘full-stack’ y la inteligencia artificial de NEURA Robotics, permitirán desarrollar robots configurables y listos para tareas especializadas según el sector o el usuario. Las aplicaciones previstas van desde la automatización en la industria y la logística, hasta el despliegue en hogares y escenarios de servicios personalizados.

La plataforma Neuraverse, propiedad de NEURA Robotics, se convertirá en el entorno central donde se simularán, entrenarán y gestionarán tanto los procesos de robótica como el ciclo de vida y la orquestación de cargas de trabajo físicas basadas en IA para los robots de la marca que utilicen procesadores Dragonwing Robotics. Según explicó NEURA Robotics en el comunicado difundido por Qualcomm, esta integración permitirá escalar la creación y gestión de robots más sofisticados que aprendan constantemente del entorno y puedan evolucionar sus capacidades mediante la actualización remota y el intercambio de experiencias en red.

De acuerdo con lo publicado por Qualcomm, la alianza estratégica busca responder a la creciente demanda de soluciones de automatización adaptativas, en las que la inteligencia artificial embebida no solo optimice tareas repetitivas, sino que facilite la interacción natural con personas y la interpretación de instrucciones no estructuradas. La meta es facilitar la transición hacia sistemas donde máquinas y humanos colaboren en igualdad de condiciones, minimizando errores y mejorando la eficiencia de los procesos productivos y cotidianos.

El comunicado conjunto enfatiza que las arquitecturas ‘Cerebro + Sistema Nervioso’ se diseñarán para su adopción a gran escala, priorizando la compatibilidad con desarrolladores y la integración en infraestructuras industriales ya existentes. Las compañías prevén que su tecnología impulse nuevos estándares en la robótica cognitiva, basada en plataformas abiertas y recursos accesibles para la comunidad especializada. Qualcomm remarcó que la colaboración se enfocará, además, en garantizar la adaptabilidad de los robots a distintos ecosistemas digitales y físicos, lo cual permitirá su despliegue eficiente y seguro en múltiples escenarios.

NEURA Robotics, por su parte, repasó que su experiencia en el desarrollo de robots humanoides y su apuesta por la inteligencia artificial nativa servirán para enriquecer el proceso de entrenamiento y simulación de comportamientos, mejorando la capacidad de los robots para reconocer matices en el lenguaje, gestos y patrones de actividad humana. Según consignó Qualcomm, el enfoque conjunto facilitará el intercambio rápido de datos y aprendizaje en tiempo real, optimizando la respuesta de los sistemas ante situaciones imprevistas o contextos cambiantes.

La industria espera que esta sinergia marque un nuevo hito en la evolución de la robótica avanzada, contribuyendo a la transformación digital de los sectores productivos y a la incorporación progresiva de asistentes inteligentes en la vida cotidiana. Qualcomm enfatizó en su comunicado que el potencial de esta colaboración reside en la posibilidad de implementar soluciones escalables y centradas en la cooperación entre personas y máquinas, aspecto considerado fundamental para la próxima generación de tecnologías inteligentes.