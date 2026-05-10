Agencias

Seúl concluye que un "impacto externo" causó la explosión en un buque en Ormuz

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Seúl, 10 may (EFE).- Seúl concluyó que la explosión registrada el pasado 4 de mayo en un buque operado por una naviera surcoreana en el estrecho de Ormuz fue causada por el "impacto externo" de un objeto volador no identificado, informó este domingo el Ministerio de Exteriores.

“Como resultado de la investigación, se confirmó que el 4 de mayo un objeto volador no identificado impactó la popa del (buque) HMM Namu. Existe, no obstante, una limitación para determinar con precisión el tipo exacto y el tamaño físico del objeto", señaló la Cancillería surcoreana en un comunicado.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado previamente que se trató de un ataque iraní, algo que Teherán negó rotundamente el pasado jueves. EFE

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