Catar confirma un ataque con dron contra un buque comercial que viajaba de Abu Dabi a Doha

El Cairo, 10 may (EFE).- Catar denunció este domingo un ataque con un dron contra un buque de carga comercial en sus aguas territoriales, al noroeste del puerto de Mesaieed, informó el Ministerio de Defensa catarí en un comunicado, después de que medios iraníes indicaran que la bandera del barco era de Estados Unidos.

El ataque al buque, que se dirigía de la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi, a Catar, "provocó un pequeño incendio a bordo, pero no hubo heridos", y la embarcación "continuó su viaje hacia el puerto de Mesaieed una vez extinguido el fuego".

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El ministerio añadió que "se tomaron las medidas necesarias y se coordinó con las autoridades competentes", sin especificar quién pudo estar detrás de la agresión ni tampoco la bandera que portaba el buque.

Anteriormente, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), dijo que había recibido un informe de un incidente a 23 millas náuticas al noreste de Doha.

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El organismo, que monitorea la seguridad de barcos y tripulantes alrededor del mundo, recogió que el capitán informó de que el buque "fue alcanzado por un proyectil desconocido", por lo que "se produjo un pequeño incendio, que ya ha sido extinguido, y no hay víctimas".

"Las autoridades están investigando", indicó sin dar más detalles.

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Por su parte, medios iraníes aseguraron que el buque atacado navegaba con bandera de Estados Unidos y transportaba granos, sin precisar dónde ni por qué razón se produjo el ataque, mientras que Washington no ha reaccionado al incidente.

El ataque se produce en medio de una fuerte escalada de tensión en el estratégico estrecho de Ormuz, donde Irán y EE.UU. han intercambiado amenazas y acciones militares en los últimos días.

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Irán ha impuesto restricciones al paso de buques y petroleros en el estrecho desde los primeros días de la guerra con Israel y EE.UU., iniciada el 28 de febrero, lo que ha provocado que los precios del crudo se disparen por encima de los 100 dólares.

Estados Unidos, a su vez, respondió con un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril para presionar al país a firmar un acuerdo de paz, que hasta el momento no se ha logrado, mientras la Casa Blanca sigue esperando la respuesta de Irán a su última propuesta. EFE

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