Agencias

Pau Cubarsí: "El empate es un buen resultado, pero en casa tenemos que ir a por todas"

Guardar

El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí ha asegurado que el empate conseguido este martes en el último minuto ante el Newcastle (1-1) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones es "un buen resultado", pero ha advertido de que la próxima semana en el Spotify Camp Nou deben "ir a por todas".

"Hemos hecho un gran partido, sobre todo en fase defensiva. Un pequeño detalle nos ha costado un gol, pero en la última acción tenemos jugadores arriba muy desequilibrantes que en un momento te puedan hacer el lío. Dani ha entrado, ha hecho lo que tenía que hacer, ha provocado un penalti y nos llevamos un empate que yo creo que es un buen resultado, pero en casa tenemos que ir a por todas", señaló en declaraciones a Movistar+.

Además, insistió en que ya sabían que St. James' Park era "un campo complicado". "Sabíamos que te apretaban todo el rato, que tenías que estar muy fino. A lo mejor no hemos estado muy bien arriba, pero hemos tenido fases del juego en las que hemos jugado bien, que hemos tenido el balón. A veces tienes que jugar estos partidos de encerrarte atrás o en bloque medio para sacar un buen resultado", indicó.

Por otra parte, reconoció el cansancio de los jugadores. "Venimos de semanas de mucha exigencia, así que hoy también era de lo más de exigencia. A lo mejor íbamos un poco cansados, teníamos que ver cuándo presionar y cuándo no, porque no podíamos presionar los 90 minutos. Era un equipo muy físico y teníamos que ver cuándo sí y cuándo no", continuó. "Ellos arriba son muy rápidos, yo creo que hemos hecho un gran partido todos como equipo. Teníamos que sacar un buen resultado; podríamos haber ganado, que sería lo mejor, pero un empate y ahora en casa vamos a ir a por todas", añadió.

Por último, se mostró feliz por el debut de Xavi Espart. "Hace poco estaba en su situación. He vivido muchos momentos con Xavi, somos de la misma edad, teníamos una gran familia. Se siente muy cómodo cuando sube, y hoy he hecho un partido excelentes en un campo complicado. Ha salido con personalidad, ha hecho una buena acción defensiva que nos podría haber costado un gol, así que muy contento por él", finalizó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

UNAD llevará a la ONU el debate sobre violencia de género y adicciones

Diversos expertos, autoridades y representantes institucionales se reunirán en Viena para analizar cómo los problemas relacionados con drogas afectan a mujeres españolas, destacando la urgencia de nuevas medidas integrales y recursos especializados en la protección y atención social

Infobae

Google mantiene que Aluminium OS estará disponible en 2026 y que Chrome OS no desaparecerá

El presidente del ecosistema Android en Google confirmó que la empresa lanzará su próximo software integrado para ordenadores a finales de 2026, destacando la continuidad de la plataforma actual y la fuerte apuesta por inteligencia artificial y conectividad entre dispositivos

Google mantiene que Aluminium OS

Arabia Saudí recorta su producción de petróleo

La reducción de crudo saudí responde al bloqueo en Ormuz y a la amenaza de desbordamiento de sus reservorios, mientras exportadores de la región adoptan medidas similares y el precio del barril supera los 100 dólares impulsado por la crisis en Oriente Próximo

Arabia Saudí recorta su producción

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

La intensificación del conflicto en Ucrania, junto a la inestabilidad global, llevó a los países europeos a multiplicar alianzas, inversiones en innovación y producción tecnológica para transformar sus industrias y fortalecer su autonomía en materia de defensa, según SIPRI

Europa incrementó un 210% la

(Crónica) El Liverpool deberá remontar en Alfield y el Bayern pone pie y medio en cuartos

(Crónica) El Liverpool deberá remontar