Nextil y Varsity se alían para impulsar la producción textil sostenible en Centroamérica

Nextil Group, grupo textil cotizado en España, ha firmado un acuerdo marco de colaboración con Varsity, uno de los fabricantes de confección más relevantes de Centroamérica, con el objetivo de "reforzar la capacidad industrial de la región para atender el creciente desarrollo de programas textiles sostenibles destinados al mercado estadounidense".

Varsity cuenta con más de 2.000 trabajadores y opera desde El Salvador como uno de los polos industriales especializados en confección para el mercado norteamericano, según ha informado Nextil en un comunicado difundido este martes.

Esta colaboración se enmarca dentro del desarrollo de NextGreen, la plataforma industrial de Nextil orientada a la producción textil sostenible y circular, que está despertando un "creciente interés" en el mercado estadounidense.

RECONFIGURACIÓN DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Las prospecciones comerciales y proyectos actualmente en desarrollo dentro de NextGreen están superando las previsiones inicialmente contempladas para el periodo 2026-2030, lo que está llevando a Nextil a consolidar alianzas estratégicas con confeccionadores relevantes de la región capaces de acompañar el crecimiento esperado, ha explicado la empresa.

La alianza con Varsity permitirá desarrollar soluciones de producción 'full package' en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, o la también llamada región CAFTA, combinando desarrollo textil, tecnología de tintado sostenible y confección industrial para ofrecer a las marcas internacionales una cadena de suministro "más cercana, flexible y eficiente".

"Este modelo responde a una tendencia creciente en la industria global de la moda y el deporte, donde cada vez más marcas están reconfigurando sus cadenas de suministro y trasladando parte de su producción desde Asia hacia Centroamérica, impulsadas por la necesidad de reducir tiempos de entrega, mejorar la trazabilidad y avanzar hacia modelos productivos más sostenibles", ha explicado la firma española.

En este contexto, la región CAFTA se está consolidando como "el principal polo industrial" para el suministro al mercado estadounidense, gracias a sus ventajas logísticas, comerciales y arancelarias.

Con este acuerdo, Nextil ha asegurado que continúa avanzando en la construcción de una plataforma industrial integrada en Centroamérica, orientada a dar respuesta a la evolución de la demanda internacional hacia modelos de producción "más próximos, sostenibles y flexibles".