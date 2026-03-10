Los dos principales favoritos de las presidenciales de Colombia anuncian sus candidatos a vicepresidentes

Los dos principales favoritos de las presidenciales de Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, han anunciado en las últimas horas a quienes formaran parte de su candidatura como vicepresidentes, una vez se han confirmado todos los aspirantes del 31 de mayo tras las primarias celebradas el pasado domingo.

Cepeda, que parte con una destacada ventaja para vencer en primera vuelta según las encuestas, ha anunciado que será la senadora Aida Quilcué, una destacada líder indígena del pueblo nasa, quien la acompañará en su fórmula presidencial.

"Me siento honrado de anunciarle al país esta decisión", ha manifestado Cepeda en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha definido a su compañera como la mejor representante "de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático".

"Juntos vamos a recorrer este camino y para mí, repito, es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas que tienen toda esa sabiduría, que representan también lo mejor de nuestra nacionalidad", ha destacado el candidato progresista.

Por su parte, Quilcué ha valorado que su trayectoria en luchas y procesos sociales bien puede ayudar a la candidatura de Cepeda. "Yo he aceptado para representar a nuestras comunidades indígenas, étnicas y todas las comunidades", ha contado en una entrevista para Blu Radio.

Quien también ha presentado a su 'número dos' para la cita de mayo ha sido el Abelardo de la Espriella, quien ha depositado su confianza en un viejo conocido de la política colombiana como es el exministro de Hacienda y de Comercio en el gobierno de Iván Duque, José Manuel Restrepo.

"Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto", ha expresado en un vídeo publicado este martes en sus redes y en el que aparece el propio Restrepo.

El candidato ultraderechista ha asegurado que elaborará un gobierno "conformado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos".

Está previsto que esta misma semana la tercera en liza, Paloma Valencia, la candidata del uribismo que en las primaras del domingo logró más de 3,2 millones de votos, anuncie quien será su compañero de fórmula.

Hasta diez candidatos tendrá hueco en las papeletas de las presidenciales 31 de mayo, aunque solo estos tres parten con aspiraciones reales de colarse en una segunda vuelta que en caso de necesitarse se celebraría el 21 de junio.

El próximo presidente de Colombia tendrá que lidiar con un Congreso muy fragmentado, como viene siendo habitual en la historia política de la democracia colombiana, después de las elecciones legislativas que se celebraron este domingo y que contaron el mayor índice de participación desde 1990.

El movimiento Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro y cuyo proyecto Cepeda buscar prolongar reforzó su posición como la fuerza más votada del Senado y la Cámara de Representantes, aunque sin las mayorías necesarias para sacar adelante sus próximas reformas, seguido del uribista Centro Democrático.