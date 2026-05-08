El Gobierno de Perú rechaza solicitud de indulto para el expresidente Pedro Castillo

Lima, 8 may (EFE).- La Comisión de Gracias Presidenciales, que evalúa la excarcelación de presos por decisión del mandatario de Perú, declaró inadmisible una solicitud en este sentido presentada por el expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), según informó este viernes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En un comunicado, el ministerio precisó que, actualmente, "no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales (común o por razones humanitarias)" respecto de Castillo, "ya que esta fue declarada inadmisible" por la Comisión de Gracias Presidenciales en su sesión ordinaria del 30 de abril pasado.

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Recordó que, de acuerdo con el reglamento de este órgano, toda solicitud de gracias presidenciales debe reunir la documentación necesaria para su admisibilidad y así iniciar su trámite correspondiente. "El acuerdo de una recomendación de gracias exige el voto unánime de sus integrantes", señaló.

Otro comunicado del Ministerio de Justicia, publicado el jueves, había rechazado "categóricamente" que se estaba tramitando un indulto a favor de Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el fallido intento de golpe de Estado del 2022.

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Asimismo, señaló que la Comisión de Gracias Presidenciales, encargada de revisar los expedientes de solicitudes de indulto presidencial, conmutaciones de pena y derecho de gracia, no había sido reconformada con nuevos comisionados, tal como informaron varios medios locales.

Sin embargo, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó el próximo 13 de mayo al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, para que explique los criterios utilizados para la designación de nuevos integrantes en la Comisión de Gracias Presidenciales.

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El actual presidente interino, José María Balcázar, se mostró abierto a indultar a Castillo en el momento que fue escogido para encabezar el gobierno de transición que debe entregar al poder al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales en curso.

En ese contexto, pocas horas después de que Balcázar asumiese el mando transitorio en febrero pasado, el abogado Walter Ayala presentó a las oficinas de la Presidencia una solicitud de indulto presidencial en favor del exmandatario Castillo, la cual aparentemente fue rechazada el pasado 30 de abril.

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Castillo fue condenado por conspiración al haber dado un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022 en el que ordenaba clausurar el Congreso e intervenir la Judicatura para pasar a gobernar transitoriamente a través de decretos, lo que no surtió efecto y pasó a ser detenido pocos minutos después cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México en Lima.

El exgobernante optó por esta vía al intuir que el Congreso, controlado por una feroz oposición, buscaría destituirlo ese mismo día como ya había tratado de hacerlo previamente, tras salir a la luz indicios de corrupción en su administración que lo salpicaban directamente a él. EFE

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