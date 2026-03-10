La Reina Letizia conoce en El Ejido (Almería) la investigación aplicada a la agricultura intensiva mediterránea

Las iniciativas recientes para incorporar la digitalización y la robotización en la gestión agrícola han captado la atención de Doña Letizia durante una visita específica a la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’, en El Ejido (Almería). Según reportó el medio Europa Press, los responsables del centro expusieron a la monarca los avances que buscan transformar diferentes aspectos esenciales del sector agrícola, incluido el manejo sostenible de suelos, el control biológico de plagas y el desarrollo de nuevos bioestimulantes y bioproductos basados en algas. La visita, enmarcada en el 50º aniversario del instituto, ha dado visibilidad tanto a la labor tecnológica como al impacto social derivado de la actividad agrícola en la provincia.

La jornada comenzó con una presentación institucional en la que se proyectó un video acerca de la evolución del centro desde su fundación en 1975. Según detalló Europa Press, la Reina Letizia recorrió laboratorios y parcelas experimentales, interesándose especialmente en investigaciones que abordan la economía circular y la agricultura ecológica. El presidente del Grupo Cajamar, Eduardo Baamonde, contextualizó ante la visitante la trayectoria de ‘Las Palmerillas’, cuya historia, subrayó, se encuentra paralela al desarrollo del modelo hortofrutícola de Almería. “La experiencia de la estación experimental resume décadas de esfuerzo colectivo y logros en el mundo agrícola”, declaró Baamonde, según el medio.

Durante la visita al laboratorio de biotecnología, los investigadores explicaron a la Reina proyectos sobre bioestimulantes y bioproductos, incluidas aplicaciones a partir de algas, además de estudios centrados en la alimentación saludable. Posteriormente, la monarca visitó múltiples invernaderos experimentales, donde pudo observar prácticas que simulan distintas condiciones de cultivo. En el invernadero 22, dedicado al tomate, el equipo científico expuso sistemas de manejo saludable del suelo, control biológico de insectos, optimización en el uso de agua y fertilizante, así como la integración de procesos de robotización en la producción.

En el recorrido por el invernadero 21, los técnicos del centro mostraron el impacto de la modificación de ciertas variables ambientales en el desarrollo de hortalizas. Otra estructura experimental permitió a la Reina conocer innovaciones en la construcción de invernaderos mediante materiales como la fibra de vidrio y tecnologías asociadas al manejo ecológico de cultivos. El trayecto finalizó en un espacio dedicado a la berenjena, donde los técnicos detallaron técnicas de enarenado tradicional, el uso de trampas digitales para control de plagas y herramientas de digitalización orientadas a la gestión eficiente de explotaciones agrícolas.

Los responsables de la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ expusieron también algunos de los ensayos en curso, que exploran la valorización de subproductos del sector agrícola y la introducción de microorganismos con potencial en ámbitos como la alimentación, la cosmética o la industria farmacéutica. Otro de los desarrollos presentados corresponde al diseño de envases biofuncionales que aportan propiedades añadidas a los alimentos saludables.

La visita de Doña Letizia abordó aspectos más allá de la innovación tecnológica. Según publicó Europa Press, Casa Real destacó el papel del sector agrícola de la zona en la integración de personas con distintas dificultades de acceso al empleo, a quienes el sector ha proporcionado formación especializada y una oportunidad laboral en la cadena alimentaria.

La jornada culminó con un encuentro entre la Reina y participantes en iniciativas respaldadas por la Fundación Almería Tierra Abierta. Esta organización trabaja en la integración social y profesional de la población migrante en la provincia. Beatriz González Martín, portavoz de la fundación, explicó a los medios que el objetivo radica en ofrecer mejores condiciones de vida para los migrantes residentes en Almería y aprovechar la diversidad humana como un recurso positivo. De acuerdo con Europa Press, la fundación desarrolla cursos enfocados en facilitar la incorporación al mercado laboral, tanto en el sector agrícola como en hostelería, y promueve el aprendizaje del español.

González Martín señaló que muchas personas migrantes ya empleadas en el campo requieren ampliar su formación para incrementar sus posibilidades laborales y avanzar en su integración social. Además, relató que el trabajo de la fundación fomenta la colaboración entre empresas, administraciones locales y organizaciones civiles para crear nuevas oportunidades. Subrayó la importancia de que todos los habitantes, sin distinción de origen, puedan desarrollar su vida en la comunidad. Según reportó Europa Press, la principal satisfacción para los responsables del programa reside en observar cómo los participantes aplican lo aprendido para acceder a mejores posibilidades de empleo y fortalecer su pertenencia al entorno social almeriense.