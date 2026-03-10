La Policía Municipal de Madrid inicia formación para la futura Guardia Municipal de Lima

Lima, 9 mar (EFE).- Una delegación de alto nivel de la Policía Municipal de Madrid comenzó este lunes un periodo de formación para la creación de una Guardia Municipal en Lima, que inicialmente se plantea que se encargue de asuntos de tránsito y custodia de infraestructura en la capital de Perú.

La Municipalidad de Lima señaló que esta misión "de cooperación internacional y transferencia de conocimientos" fue gestionada por el alcalde de la capital peruana, Renzo Reggiardo, durante una visita que hizo a España en enero pasado.

La delegación es liderada por el jefe superior de la Policía Municipal de la capital española, el comisario general Oskar De Santos, e integrada por representantes de la Comisaría General de Régimen Interior, el responsable de Formación y Capacitación y el responsable de la Comisaría Central de Seguridad de Madrid.

La Municipalidad de Lima destacó que la Policía Municipal de Madrid funciona hace 189 años y tiene a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales, el ordenamiento del tránsito y la atención de delitos urbanos menores en la capital española.

Su visita se hace en el marco de una propuesta lanzada por Reggiardo para la creación de una Guardia Municipal en Lima que, según un sondeo de la empresa privada CPI publicado el sábado pasado, es apoyada por el 70,4 % de los limeños.

"Espacios de cooperación como el que hoy, con la Policía Municipal de Madrid, iniciamos, nos permiten avanzar con paso firme hacia ese objetivo: dotar a Lima de una guarida metropolitana moderna, preparada y al servicio de nuestros vecinos", sostuvo el alcalde.

El alcalde remarcó que existe "la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones" y que "por ello Lima ha iniciado un proceso serio de modernización de su modelo de seguridad metropolitana".

A su turno, De Santos agradeció "la confianza" que ha mostrado Lima en la Policía Municipal de Madrid y dijo que llegan "con la intención de trasladar esas experiencias que los 189 años de historia nos han dado".

El objetivo de la misión es intentar "trasladar que es muy bueno que en las ciudades, con los retos de las amenazas y los potenciadores de las amenazas que hay hoy en día a nivel global, se tenga en consideración todo el conocimiento que pueden tener las policías locales".

"Es un privilegio y venimos con el objetivo de informar y, en la medida que con toda humildad podamos, formar en aquellas capacidades que dentro del ámbito de nuestra operativa diaria y nuestro marco legislativo... podemos hacer desde el punto de vista de la competencia, la gestión y la transmisión de información que en definitiva no persigue otro objetivo que servir a los ciudadanos", concluyó.