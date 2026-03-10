El PP advierte de que la sanidad universal para inmigrantes en situación irregular colapsará el sistema sanitario

Fuentes del Partido Popular han manifestado preocupación ante el riesgo de sobrecarga que, a su entender, supone la reciente aprobación de la atención sanitaria pública universal para inmigrantes en situación irregular. Según reportó el medio, el PP afirma que la nueva normativa puede comprometer la viabilidad de hospitales y centros de salud, criticando la falta de recursos económicos y humanos para mantener la calidad del sistema.

De acuerdo con la información publicada, el PP sostiene que la atención a cualquier persona necesitada forma parte del carácter humanitario y del espíritu que históricamente define el sistema público de salud de España. Sin embargo, matizó que consideran erróneo “convertir la irregularidad en un derecho”. El partido subraya que garantizar asistencia sanitaria no equivale a normalizar la situación administrativa de los inmigrantes y acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de “confundir deliberadamente ambas cosas”.

El PP argumenta que la aproximación del ejecutivo a la política migratoria se basa en la premisa equivocada de considerar normal la presencia de personas en situación irregular en el país. Según los populares, este enfoque constituye el origen principal del problema, puesto que, a su juicio, el nuevo decreto amplia derechos en un contexto donde, denuncian, el sistema sanitario “está al límite”. Insisten en que las listas de espera presentan cifras elevadas, los profesionales muestran signos de saturación y las comunidades autónomas asumen la gestión casi exclusivamente.

En opinión de los representantes de la oposición, estos factores derivan en que la aprobación del real decreto tensiona aún más el sistema, bloqueándolo y agravando el deterioro progresivo que, denuncian, sufren los servicios públicos. Según publicó el medio, el PP atribuye el colapso a la conjunción de dos problemáticas: la falta de control efectivo sobre la inmigración irregular y el desgaste de los recursos sanitarios.

Las críticas del Partido Popular también alcanzan la gestión presupuestaria del Gobierno, al que acusan de no haber presentado cuentas para el sector y de no haber incrementado de forma suficiente las plazas para Médicos Internos Residentes (MIR). En este sentido, detallan que la falta de profesionales médicos limita la capacidad del sistema para responder al aumento de demanda. “Ahora se saca de la manga nuevas prestaciones sin planificación ni financiación”, señalaron fuentes del partido, según consignó el medio.

El PP reclama tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la ministra de Sanidad, Mónica García, que cesen en el uso partidista del Ministerio de Sanidad y que dejen de convertir los servicios sanitarios en motivo de conflicto político. En su declaración, el partido reclama que “los españoles necesitan un Gobierno centrado en los problemas reales del sistema: más profesionales, financiación suficiente y planificación para garantizar una sanidad pública de calidad en toda España”.

El medio destacó que, pese al tono crítico, el PP reitera el compromiso de España con la atención a quienes lo requieren, reafirmando la vocación humanitaria del sistema nacional de salud. Por último, los populares insisten en que su preocupación radica en la necesidad de mantener los estándares de calidad y sostenibilidad de la sanidad pública, reclamando una gestión que, a su entender, priorice recursos, planificación y refuerzo de plantillas por encima de nuevos derechos que pongan en tensión los servicios existentes.