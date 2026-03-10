Agencias

Diputación valora la visita de la Reina Letizia: "Es un reconocimiento a la agricultura almeriense"

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha participado este martes en la visita que Su Majestad la Reina Doña Letizia ha realizado a la Estación Experimental 'Las Palmerillas' del Grupo Cajamar en El Ejido, donde ha valorado esta presencia institucional como "un firme reconocimiento a la vanguardia, la sostenibilidad y el espíritu innovador de la agricultura almeriense".

En un comunicado, García Alcaina ha asegurado que la visita de la monarca supone "un motivo de orgullo para una provincia que demuestra diariamente cómo la tecnología y el compromiso medioambiental son los pilares de nuestra agricultura".

Asimismo, ha señalado que la jornada "pone en valor el modelo de la 'Huerta de Europa', capaz de liderar la exportación hortícola mediante una gestión excelente de los recursos y un respeto absoluto por cada gota de agua".

La jornada ha estado presidida por el presidente del Grupo Cajamar, Eduardo Baamonde, y ha contado también con la presencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.

Durante el recorrido por las instalaciones, Doña Letizia ha podido conocer de primera mano el trabajo de investigación, innovación y transferencia de conocimiento que desarrolla este centro tecnológico aplicado a la agricultura.

La jornada ha comenzado con una exposición del presidente de la entidad y la proyección de un vídeo sobre la historia del centro y el denominado 'Modelo Almería'. Posteriormente, la Reina ha visitado tres invernaderos experimentales del complejo, donde se desarrollan distintos proyectos orientados a mejorar la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de los recursos y la competitividad del sector.

Tras el recorrido por la estación, los asistentes han mantenido un encuentro con la Fundación Almería Tierra Abierta para conocer la labor social que desarrolla esta entidad sin ánimo de lucro en favor de la integración social y laboral de personas migrantes en la provincia.

