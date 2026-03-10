CEOE no negociará con Trabajo la democratización de las empresas: "Es un nuevo ejercicio de intervencionismo"

El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) convocó una reunión extraordinaria a raíz del anuncio del Ministerio de Trabajo de instalar una mesa de negociación sobre la democratización de las empresas. Según detalló este martes la patronal, su posición es de rechazo absoluto a participar en dicho foro, ya que considera que la propuesta del ministerio representa “un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada”. De acuerdo con la información publicada por el medio correspondiente, la CEOE sostiene que la decisión del Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, pone en riesgo la libertad empresarial y la seguridad jurídica para las inversiones en territorio español.

En su comunicado oficial, la patronal presidida por Antonio Garamendi argumenta que la convocatoria para debatir supuestas reformas democratizadoras en la gestión corporativa coincide con una coyuntura internacional especialmente delicada. En el documento, la CEOE subraya que el contexto económico está marcado por la incertidumbre generada por el conflicto armado en Oriente Próximo, lo que, advierte, podría derivar en una nueva crisis económica a nivel global. Tal como reportó la fuente original, la organización empresarial señala que resulta “sorprendente” que el Ministerio de Trabajo enfoque sus esfuerzos en lo que denomina un “ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa”. La patronal alerta que el efecto de esta medida sería aumentar la desconfianza de los inversores y poner en entredicho la reputación del país como destino seguro para el capital.

Dentro del comunicado citado por el medio, la CEOE rechaza la premisa de que en España falten mecanismos democráticos dentro de las empresas. Según publicó la fuente, la patronal afirma que reabrir el debate sobre la democracia interna en las compañías equivaldría a “poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado”, lo que califica como una descalificación de la negociación colectiva. Insiste en que este instrumento, recogido en la Constitución española, representa actualmente “uno de los espacios más genuinamente democráticos”.

El medio que informó sobre esta decisión precisó que la mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Trabajo está prevista para el próximo jueves 12 de marzo. Según detalló el mismo medio, la CEOE comunicó de manera oficial ante las partes su ausencia en esas conversaciones, lo que supone un distanciamiento entre el ámbito empresarial y las iniciativas regulatorias impulsadas por el departamento que lidera Díaz.

Los responsables empresariales han reiterado, según consignó la fuente, que cualquier propuesta que pueda interpretarse como una intromisión estatal vulnera no solo los derechos fundamentales relacionados con la propiedad, sino también los cimientos del modelo socioeconómico vigente en España. La CEOE alega que la apertura de esta mesa de diálogo introduce un factor de inseguridad jurídica, que impacta directamente en las perspectivas de crecimiento y en la confianza de los actores económicos internacionales.

En sus declaraciones, recogidas por el medio original, la CEOE reclama “respeto a los principios de libre empresa y al marco legal establecido”, subrayando que la negociación colectiva no solo goza de respaldo constitucional, sino que constituye la vía apropiada para canalizar los intereses de empresas y trabajadores dentro de un entorno democrático. De acuerdo con lo expresado públicamente por la dirigencia de la patronal, el modelo de relaciones laborales vigente en España responde a los estándares internacionales tanto en el reconocimiento de derechos como en los canales de representación, sin que sea necesaria una reforma estructural como la planteada por el Ministerio de Trabajo.

La CEOE, según lo publicado, concluye que cualquier intento de modificar la arquitectura interna de las empresas al margen de las prácticas establecidas y del marco legal actual afectaría la certidumbre y la estabilidad de la economía nacional. El comunicado enfatiza que, en un contexto internacional marcado por la volatilidad y la amenaza a la economía global, las prioridades deberían centrarse en fortalecer la recuperación y proteger la inversión, en lugar de impulsar iniciativas que, en opinión de la organización patronal, erosionarían la confianza empresarial.