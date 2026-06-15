Qatar aboga por un espíritu "positivo" y "constructivo" que ayude a consolidar el acuerdo entre EEUU e Irán

El primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha asegurado que su país acoge "con satisfacción" el acuerdo provisional de paz anunciado y confirmado este domingo por Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha llamado a "todas las partes" implicadas a participar en las próximas negociaciones con un espíritu "positivo" y "constructivo" en pro de "consolidarlo".

"Acogemos con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre el Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán", ha indicado la autoridad qatarí en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha abogado por que "todas las partes participen en las próximas negociaciones con un espíritu positivo y constructivo que ayude a consolidar este avance y a seguir avanzando sobre la base del mismo".

PUBLICIDAD

Al hilo, el primer ministro de Qatar ha trasladado su "agradecimiento" a Pakistán, cuyo homólogo en Islamabad, Shebhaz Sharif, se constituye como gran mediador de las conversaciones para alcanzar la paz, así como a "todas las partes regionales e internacionales" que han contribuido a la consecución de este entendimiento entre Washington y Teherán.

"Reafirmamos que el Estado de Qatar seguirá siendo un firme defensor de estos esfuerzos y de todas las iniciativas encaminadas a reforzar la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional mediante el diálogo y por medios pacíficos", ha aseverado el jerarca qatarí.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que ha sido este domingo cuando una delegación de Qatar ha llegado a Teherán en calidad de representante de uno de los principales mediadores internacionales en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Su arribo a la República Islámica fue confirmado entonces por la agencia semioficial iraní Tasnim, medio vinculado a la Guardia Revolucionaria que señaló que el motivo era "revisar los últimos acontecimientos relacionados con el proceso diplomático" y "consultar con funcionarios de la República Islámica de Irán".

Esa misma delegación, de acuerdo con la referida agencia de noticias iraní, ya ha abandonado el país asiático, tras alrededor de unas 17 horas de "intensas negociaciones" que han derivado en el anuncio de un acuerdo entre Washington y Teherán, cuya firma está prevista para el 19 de junio en Suiza.

PUBLICIDAD