BBVA asegura que aglomera "toda la reinversión de las empresas en Venezuela", al ser el único banco privado

Durante una reciente visita a Houston, representantes de BBVA se reunieron con las principales empresas petroleras y de servicios energéticos que manifestaron interés en explorar oportunidades de inversión en Venezuela. Javier Rodriguez, responsable global de Sostenibilidad y de Banca Corporativa y de Inversión (CIB) de la entidad, afirmó que este creciente interés responde a un posible cambio en el panorama político venezolano, que abre nuevas perspectivas para la cooperación empresarial. Según informó la agencia Europa Press, BBVA está orientando y acompañando a las firmas internacionales que evalúan posibles negocios en el país sudamericano.

Rodriguez expresó durante la conferencia ‘Strategic Talks’ del banco, celebrada el martes, que BBVA concentra “toda la reinversión de las empresas en Venezuela”, señalando la posición exclusiva de la entidad como el único banco privado que actualmente opera en ese país. El directivo expuso que “literalmente todas las empresas americanas y del mundo que tienen previsto reinvertir en el país están hablando con nosotros”. Esta exclusividad ha permitido a BBVA desempeñar un papel central en el asesoramiento y acompañamiento de compañías extranjeras interesadas en la economía venezolana, explicó Europa Press.

De acuerdo con la información compartida por Rodriguez, la expectativa ante una posible mejora de la situación política motivó al banco a mantener operaciones activas en Venezuela. Advirtió, no obstante, que el acompañamiento a los clientes se realizará con cautela mientras las empresas evalúan cuándo se tornará adecuado invertir en el territorio venezolano. BBVA ha decidido no especificar plazos sobre cuándo se concretarían los nuevos negocios, aunque Rodríguez adelantó que esperan “generar mucho negocio para los clientes en la región” en los próximos años.

En su exposición, Rodriguez también abordó el contexto económico más amplio de América Latina. Según consignó Europa Press, el directivo resaltó que la región, desde México hasta Argentina y Chile, se percibe actualmente como una de las zonas “relativamente más tranquilas del mundo”, situación que ha derivado en un aumento del interés por parte de grandes inversores internacionales. Sostuvo que el nivel de inversiones extranjeras en estos países ahora supera lo registrado en la última década, aunque observó que el fenómeno no es homogéneo y existen marcadas diferencias según el país.

La diversidad de escenarios en las distintas naciones latinoamericanas fue subrayada por Rodriguez, quien destacó la presencia significativa de BBVA en la región. Señaló que en Colombia y México la entidad figura como banco líder con “muchísima diferencia”, mientras que en Argentina el grupo es el mayor banco privado. Además, enfatizó que BBVA es actualmente el único banco privado en operación en países como Venezuela y Uruguay.

La relevancia de la conferencia ‘Strategic Talks’ radicó en que BBVA expuso no solo su estrategia para Venezuela sino también el panorama general sobre cómo las condiciones macroeconómicas y políticas de la región inciden en las iniciativas empresariales y financieras. En el marco de este evento, Rodriguez ratificó el compromiso de la entidad con la sostenibilidad y la inversión responsable, asegurando acompañar a las compañías hasta que adquieran la confianza necesaria para establecerse en Venezuela, tal como reportó Europa Press.

El medio detalló que, de cara al futuro inmediato, BBVA observa una oportunidad para ampliar su actividad en América Latina, ajustando su propuesta a los distintos contextos nacionales y a la evolución de las condiciones políticas y económicas. El testimonio de Rodriguez refuerza la apuesta del banco por mantenerse como un actor clave tanto para inversores internacionales como para compañías que buscan reintegrarse en el mercado venezolano.