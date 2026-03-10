Agencias

AV. Audrey Pascual suma un nuevo oro en la combinada de los Juegos Paralímpicos de Invierno

La esquiadora española Audrey Pascual ha sumado su segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras imponerse en la prueba combinada del esquí alpino, compuesta por una manga de supergigante y otra de eslalon, para deportistas que compiten sentadas.

La deportista madrileña, de 21 años, ha logrado su tercer metal personal y para la delegación nacional en la cita tras la plata del descenso y el oro de este lunes del supergigante, una modalidad que ha vuelto a dominar para coger ventaja para el eslalon.

Pascual, que había logrado una ventaja de casi tres segundos sobre la alemana Anna-Lena Forster de cara a la segunda bajada, ha sabido controlar la presión de salir la última y se ha terminado impuesto a su rival por un margen de menos de medio segundo.

