Agencias

China veta la venta de la plataforma de IA Manus a Meta por 2.000 millones de dólares

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Shanghái (China), 27 abr (EFE).- Las autoridades chinas anunciaron hoy un veto al acuerdo por el cual el gigante tecnológico estadounidense Meta adquirió la plataforma china de inteligencia artificial (IA) Manus por 2.000 millones de dólares.

En un escueto comunicado publicado en su página web, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforman (CNDR, principal órgano de planificación económica del país asiático) indica que ha "prohibido la inversión extranjera" en Manus y que "ha reclamado a las partes involucradas" que cancelen la operación. EFE

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