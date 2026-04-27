Mar Flores anuncia su nuevo y sorprendente proyecto: "He reflexionado mucho sobre mi pasado. Hice lo que pude"

Mar Flores avanzaba hace unos días, durante su visita a Sant Jordi en Barcelona para firmar ejemplares de sus memorias 'Mar en calma', el nuevo proyecto que se traía entre manos y que no tenía nada que ver con escribir una segunda parte de su biografía: "He de decirte que tengo ya ofertas para escribir el segundo libro, pero soy una persona que voy poquito a poco. Voy a disfrutar primero del éxito de este libro, que está siendo muy grande. Y tengo mi segundo proyecto no puesto en un libro, sino puesto en un podcast que estrenaré muy brevemente y creo que os va a gustar porque es algo muy distinto a lo que hay en el mercado" revelaba ilusionada sin entrar en detalles.

Una nueva apuesta profesional muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora que ha compartido con sus seguidores en redes sociales este fin de semana: "Qué habrías hecho mejor", un podcast de conversaciones reales sobre lo que fuimos, lo que aprendimos y en quién nos hemos convertido. Si supieras lo que sabes hoy... ¿qué habrías hecho mejor?" ha expresado, revelando algunos de los invitados con los que contará en su propio programa on line de entrevistas, como las modelos Remedios Cervantes, Raquel Rodríguez y Estefanía Luyck, el presentador Boris Izaguirre, o la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' Leyre Martínez.

En el vídeo que ha publicado para promocionar su sorprendente proyecto, Mar confiesa que "he reflexionado mucho sobre mi pasado. Me pregunto qué podría haber hecho mejor". "Mis decisiones fueron fruto de las herramientas de las que disponía en ese momento. Hice lo que pude con lo que sabía, como todos" reconoce echando la vista atrás.

Como asegura, "creo que hay algo transformador en mirar atrás y entender que nuestro pasado no decide nuestro futuro". "Con el tiempo he entendido que esa reflexión no es solo mía" añade, explicando que esa es la razón por la que ha decidido lanzarse a protagonizar su propio podcast, 'para "preguntarle qué habrían hecho mejor a personas que todos conocemos y admiramos" si pudiesen volver atrás en el tiempo.

Aunque todavía no hay fecha de estreno -aunque sí ha avanzado que estará disponible en todas las plataformas- su anuncio ha desatado una gran expectación y ya son muchos los que se preguntan si, al igual que sus invitados, ella desvelará qué cambiaría de su pasado si pudiese y se sincerará una vez más sobre sus polémicas historias de amor con nombres como Carlo Costanzia di Costigliole -padre de su hijo Carlo-, Alessandro Lequio, o Cayetano Martínez de Irujo, y si hablará a corazón abierto sobre cómo es su relación actual con su hijo y Alejandra Rubio, que en pocos meses la convertirán en abuela de su primera nieta.