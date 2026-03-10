Asciende a 570 el número de muertos por la oleada de ataques del Ejército de Israel en Líbano

La cifra de personas que han debido abandonar sus hogares en Líbano a consecuencia de los ataques del Ejército israelí se sitúa en 759.300, según reportó el Ministerio de Sanidad libanés. De este grupo, 122.600 residen actualmente en albergues habilitados para desplazados. Este dato se suma al balance de 570 personas fallecidas y 1.444 heridas desde el inicio de la reciente oleada de ofensivas por parte de Israel en territorio libanés, un hecho que continúa generando alarma internacional acerca de la estabilidad en la región.

De acuerdo con la información publicada por el diario 'L'Orient-Le Jour', la aviación militar israelí realizó bombardeos en varios distritos del sur del país a lo largo de la jornada, destacándose ataques en las zonas de Nabatiyé y Marjayun. Además, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, transmitió órdenes de evacuación dirigidas a los residentes de diferentes localidades: Arnun, Zutar el-Charkiyé, Zutar el-Gharbiyé y Yohmor el-Chaqif. Esta medida se suma al desplazamiento masivo que afecta a cientos de miles de habitantes del sur libanés.

Según consignó la agencia Europa Press, la escalada bélica responde a una serie de lanzamientos de proyectiles efectuados en los últimos meses por Hezbolá como represalia tras el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido el 28 de febrero pasado. Israel ha argumentado que sus bombardeos tienen como objetivo frenar las acciones del partido-milicia chií y ha sostenido que sus operaciones no contravienen el pacto de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

El compromiso, establecido a fines del año pasado, estipulaba la retirada de efectivos militares tanto israelíes como de Hezbolá del sur del territorio libanés. Pese a este acuerdo, Israel ha mantenido cinco posiciones militares en zonas al sur del país, situación objeto de críticas por parte del gobierno libanés y de Hezbolá, quienes reiteraron su demanda para que se ponga fin a dicho despliegue. La Organización de las Naciones Unidas también ha manifestado su desaprobación ante las incursiones armadas de Israel en territorio libanés.

Las fuentes sanitarias oficiales de Líbano confirmaron el incremento de víctimas mortales y de heridos durante las últimas semanas, como consecuencia de los bombardeos, destacando el impacto que los ataques han tenido en la población civil y en las infraestructuras locales. El Ministerio de Sanidad actualizó el balance de muertos y heridos a la prensa, en un comunicado en el que también aportó cifras sobre el desplazamiento de familias y la capacidad actual de la red de albergues habilitada para los damnificados.

El diario 'L'Orient-Le Jour' documentó las afectaciones específicas sobre distintas localidades, que se encuentran bajo especial vigilancia por las fuerzas de Israel. Además, el reporte incluyó la respuesta de las autoridades del Líbano, que han acusado a Israel de incumplir el alto el fuego y de mantener una presencia militar permanente en territorio libanés. Por su parte, Hezbolá reiteró su rechazo a las incursiones y bombardeos, en tanto que Naciones Unidas urgió la retirada militar de todas las partes conforme a lo pactado.

El conflicto y la situación de inestabilidad que persisten tras el asesinato del líder iraní han elevado las tensiones en la frontera, ante el temor de nuevas escaladas bélicas que amenacen la ya frágil situación humanitaria en el sur de Líbano. La comunidad internacional mantiene una postura de alerta sobre la evolución de estos enfrentamientos, dados los riesgos que comportan para la estabilidad de una región tradicionalmente marcada por disputas armadas y desplazamientos masivos de población.