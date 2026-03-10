Anthropic lanza una herramienta para revisar los errores en los códigos generados por IA

Anthropic ha lanzado 'Code Review', una herramienta que utiliza agentes para revisar los errores en los códigos generados por la inteligencia artificial (IA) de Claude, que mejorará la eficacia durante el proceso.

El nuevo sistema de 'Code Review' surge tras la necesidad de equilibrar la carga de trabajo interna a la que se enfrentan los desarrolladores de Anthropic, ya que, como ha indicado la compañía, la producción de código por ingeniero ha crecido un 200 por ciento en el último año, lo que ha desembocado en un "cuello de botella".

Para ponerlo en contexto, Anthropic ha revelado que, antes de implementar 'Code Review', el 16 por ciento de las solicitudes de revisión recibían "comentarios sustanciales", pero que ahora han pasado al 54 por ciento gracias a esta nueva herramienta. Sin embargo, la empresa ha matizado que las solicitudes de revisión deben aprobarlas los humanos.

Anthropic ha facilitado esta herramienta a más desarrolladores a través de Claude Code, donde está disponible como una vista previa en la versión beta de los planes Team y Enterprise.

Esta herramienta de revisión de código permite realizar análisis más exhaustivos gracias a sus múltiples agentes que "detectan errores que los humanos pasan por alto a menudo", ha indicado Anthropic en su blog.

De esta forma, cuando se tramita una revisión, 'Code Review' despliega un grupo de agentes que trabajan en paralelo para buscar los errores, verificarlos y clasificarlos en función de su gravedad. Finalmente, el resultado del análisis se incluye como un comentario general en la revisión, además de una serie de comentarios específicos.

Anthropic ha matizado que las revisiones varían en función de la complejidad del código que se analiza, pero ha explicado que una revisión tarda alrededor de 20 minutos de media.

'Code Review' coexistirá con 'Claude Code GitHub Actions', que seguirá disponible, manteniendo su modalidad de código abierto. No obstante, esta nueva herramienta supone unos costes mayores para Anthropic, que ha fijado un precio por revisión entre 15 y 25 dólares (12,87 a 21,46 euros), en función del tamaño y complejidad del código.