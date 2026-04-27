Arranca en Siria el primer juicio público contra un alto cargo del derrocado régimen de Al Assad

Las autoridades de Siria han abierto el primer juicio público contra un alto cargo del régimen de Bashar al Assad, derrocado en diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por el actual presidente de transición, Ahmed al Shara.

El primer proceso ha tenido en su centro a Atef Nayib, un antiguo jefe de la Seguridad Política en la provincia de Daraa, quien está acusado de diversos crímenes cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales que estallaron en 2011 al hilo de la conocida como 'Primavera Árabe'.

Nayib, quien fue arrestado en enero de 2025, poco después de la caída del régimen de Al Assad, era jefe del citado organismo cuando estallaron las protestas antigubernamentales, desatadas después de que varios adolescentes que realizaron pintadas contra el Ejecutivo sirio fueran detenidos y torturados por las fuerzas de seguridad.

"Inicio de las primeras sesiones del juicio contra Atef Nayib, un paso largamente esperado en el camino hacia la justicia", ha dicho el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Transicional de Siria, Abdulbasit Abdulatif, en un mensaje publicado en su cuenta en redes sociales.

"Desde Daraa, donde comenzó la chispa (de las protestas populares contra Al Assad, hasta la sala del tribunal. la rendición de cuentas avanza de manera real, y se abren las puertas de la verdad", ha señalado. "No hay escapatoria del castigo, y la justicia continúa", ha destacado.

En este sentido, el propio Al Shara ha hecho hincapié en que "la justicia seguirá siendo uno de los principales valores" en el país y "un gran objetivo que el Estado y sus instituciones trabajan por satisfacer para hacer justicia a las víctimas, sanar las heridas y reforzar la paz y la coexistencia civil".