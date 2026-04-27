Bruselas responde a China que quiere reducir su dependencia en sectores estratégicos

Bruselas, 27 abr (EFE).- La Comisión Europea respondió este lunes a China que uno de los objetivos de su política de reindustrialización es reducir las dependencias que la Unión Europea tiene en sectores estratégicos frente a terceros países, tras las amenazas que Pekín ha lanzado a Bruselas por promover el "made in Europe".

"Por supuesto, uno de nuestros objetivos es reducir nuestras dependencias frente a terceros países y promover la adopción de productos fabricados en Europa, en particular, en una serie de sectores clave", dijo la portavoz de Industria del Ejecutivo comunitario, Siobhan McGarry, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Bruselas propuso en marzo una ley para promover la reindustrialización de la UE que, entre otros aspectos, exige requisitos mínimos de fabricación europea en la adjudicación de licitaciones, subastas y ayudas públicas en sectores de alto consumo energético, tecnologías limpias y vehículo eléctrico.

En el primer caso, la Comisión plantea que las autoridades públicas que organicen licitaciones o ayudas en los sectores de construcción y automóvil exijan un mínimo del 25 % de acero y de aluminio y un 5 % de cemento producido con bajas emisiones de carbono y, además, para los dos últimos materiales, que sean de origen europeo.

En las tecnologías limpias, exige un mínimo de componentes 'made in Europe' para turbinas eólicas, paneles solares, electrolizadores, baterías, bombas de calor y energía nuclear.

Y la misma lógica sigue con el sector del automóvil, dónde se exigiría que los vehículos eléctricos para los que se den ayudas públicas se ensamblen en la UE y tengan batería europea (al menos tres componentes), con al menos un 70 % del resto de componentes domésticos.

Ante esta propuesta, que todavía están negociando las instituciones europeas antes de que entre en vigor, el Ministerio de Comercio de China amenazó este lunes a la UE con contramedidas económicas si la UE no elimina estos requisitos, que considera "barreras graves a la inversión" y una "discriminación institucional" que perjudican a las compañías chinas.

La portavoz comunitaria señaló también otro de los objetivos de la política económica europea es la de exigir "reciprocidad" en la "apertura" del mercado chino a las empresas europeas.

"Somos uno de los mercados más abiertos en el mundo y tenemos la red de acuerdos comerciales más amplia del mundo (...) y también esperamos que la apertura sea mutua", dijo McGarry.

En la misma línea, el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, afirmó que "la UE adopta todos los pasos posibles para garantizar" que las leyes europeas cumplan con "las obligaciones internas e internacionales", entre ellas las de la Organización Mundial del Comercio.

Y añadió que a la hora de diseñar sus leyes, la UE colabora con sus socios internacionales "en la medida de lo posible".

"Nos complace conversar con nuestro socio global para escuchar sus puntos de vista sobre nuestras políticas", dijo Gill. EFE