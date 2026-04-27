El robot aspirador Qrevo S Pro de Roborock ya está disponible en España con 18.500 Pa de succión y base multifuncional

Roborock ha lanzado su nuevo robot aspirador Qrevo S Pro en España, que llega con una capacidad de succión de 18.500 Pa para eliminar cualquier suciedad, mopas giratorias dobles con elevación automática de 10 mm para proteger superficies como alfombras y una base multifuncional con limpiado y secado de dichas mopas.

La compañía ha diseñado este modelo como una opción más accesible para aquellos usuarios que buscan "su primer robot aspirador", pero sin renunciar a las prestaciones que ofrecen otros modelos de última generación, al conseguir una limpieza profesional con "la mínima intervención humana".

En este sentido, el Qrevo S Pro dispone de una potente capacidad de succión HyperForce, que alcanza los 18.500 Pa y representa un incremento de más del 50 por ciento respecto a los modelos anteriores. Con ello, la firma asegura poder eliminar por completo la suciedad en alfombras, grietas y "todo tipo de superficies".

Además, esta capacidad de succión se complementa con un cepillo principal de goma integral y un cepillo lateral antienredos, diseñados para minimizar el mantenimiento del robot y, sobre todo, maximizar la eficacia de limpieza en hogares con mascotas.

También incluye un sistema de fregado de "última generación" que se compone de mopas giratorias dobles y un mecanismo de elevación automática de 10 mm. De esta forma, tras detectar superficies como alfombras, el robot eleva las mopas automáticamente para evitar mojar el tejido.

A la hora de navegar por el hogar de forma eficiente, este nuevo robot aspirador cuenta con el sistema de navegación independiente PreciSense LiDAR y con la tecnología de evitación de obstáculos Reactive Tech. Esta última tecnología mapea el hogar con una precisión "milimétrica", por lo que consigue evitar tanto muebles como objetos olvidados en el suelo.

BASE MULTIFUNCIONAL CON LIMPIEZA DE MOPA

El robot Qrevo S Pro se complementa con su base multifuncional, que cuenta con funciones específicas para elevar aún más la higiene. Un ejemplo de ello es la limpieza de mopa a alta temperatura, que se lleva a cabo mediante un sistema que utiliza agua a 75 grados para eliminar manchas difíciles y desinfectar las mopas de forma automática.

Igualmente, también está equipada con una función de secado con aire templado, que se activa tras el lavado de las mopas y emplea aire templado a 45 grados para secarlas. Esto evita la proliferación de olores y bacterias.

Siguiendo esta línea, Roborock ha indicado que la base también facilita un mantenimiento simplificado, ya que es desmontable y ofrece una velocidad de carga un 30 por ciento más rápida. Con ello, asegura que el robot estará siempre listo para cada limpieza de forma automática, sin necesidad de que el usuario esté pendiente.

Además de todo ello, es compatible con el protocolo para el hogar Matter, así como con dispositivos y asistentes como Alexa, Google Home y Apple Siri.

Con todo ello, el nuevo Roborock Qrevo S Pro ya está disponible para su compra en España, en los colores blanco y negro, por 589 euros para la versión estándar y por 599 euros para la versión set, que incluye una mopa y un filtro adicionales. Se puede adquirir desde la web oficial de Roborock, Amazon y en canales retail.