Una nueva oleada de bombardeos iraníes vuelve a sacudir a los países del Golfo

Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Kuwait han confirmado durante la madrugada de este lunes haber emprendido labores de defensa antiaérea tras ser objetivo de múltiples ataques con drones y misiles iraníes, en el marco de las represalias de Teherán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

El Ministerio de Defensa de Qatar ha asegurado en un breve comunicado difundido en redes sociales que sus "Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Qatar". A su vez, la cartera homóloga de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado también en redes sociales que sus defensas aéreas están lidiando con amenazas entrantes de misiles y drones desde Irán.

En la misma noche, el Ejército kuwaití ha afirmado estar respondiendo a "ataques con misiles y drones" y la Guardia Nacional de Kuwait ha anunciado la interceptación de un dron en un breve mensaje recogido por la agencia estatal KUNA, si bien las autoridades no han difundido información alguna acerca de otros impactos o interceptaciones.

Si bien estos países no han señalado los lugares de interceptación o los objetivos de estos proyectiles, sí ha sido este el caso del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, que ha confirmado a través de sus redes un flujo de proyectiles mayor que los registrados en sus países vecinos desde medianoche.

En concreto, la cartera saudí ha afirmado que sus fuerzas han interceptado y destruido un total de dos misiles balísticos lanzados contra la base aérea Príncipe Sultán --tras otro caso similar poco antes-- y once drones, nueve de ellos dirigidos contra el yacimiento de Shaibá, que produce un millón de barriles diarios, el mismo día en el que el crudo ha superado los 100 dólares el barril, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que el precio caerá rápidamente, cuando logre "la destrucción de la amenaza nuclear".