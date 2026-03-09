Tres nonagenarios de Francia van a por su séptimo, décimo y duodécimo mandatos municipales

Catalina Guerrero

París, 9 mar (EFE).- Yvette Vigié, Guy Delattre e Yves Bahu son nonagenarios y alcaldes de sus pequeños pueblos rurales desde hace décadas: la primera desde la época de François Mitterrand, el segundo desde Georges Pompidou y el tercero desde Charles de Gaulle, y aún tienen energía para lanzarse a por su séptimo, décimo y duodécimo mandato, respectivamente, en las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo.

En Francia no hay límite máximo para ser candidato en las localidades de menos de 9.000 habitantes y en ellas es relativamente frecuente encontrar primeros ediles de edades avanzadas, pero el caso de los tres citados es excepcional, ya que de ganar podrían soplar las cien velas si terminasen sus próximos mandatos.

Vigié, de 93 años, es alcaldesa de Nabirat, un pueblo de Dordoña, de 363 habitantes; Delattre, de 94 años, es regidor de Gorges, una pequeña localidad de la Somme, de 43 habitantes; mientras que Bahu, de 93, es el primer edil de Priez, una localidad del departamento de Aisne, con 60 vecinos. Pertenecen a una misma generación y les une el amor por sus pueblos.

Los tres, que nacieron en los años treinta del pasado siglo, son figuras emblemáticas de la política local en pequeños pueblos rurales, en los que el alcalde tiene un rol central, tanto administrativo como social.

Alcaldesa de Nabirat desde 1989 -durante el mandato de Mitterrand-, cuando se jubiló tras una carrera de enfermera pediátrica en París, Vigié recibió la legión de honor en 2023 de manos del presidente francés, Emmanuel Macron, por sus años de servicio al pueblo en el que nació, situado en el Périgord Noir, una de las regiones más turísticas de la Dordoña.

"No tengo hijos ni hermanos, mi comuna es mi familia", dice la mujer.

Renovar la escuela y el ayuntamiento, restaurar la iglesia y la biblioteca, mantener una gasolinera del pueblo cuando iba a cerrar o apoyar la agricultura local son algunos de los logros de los que se siente más orgullosa. Ahora pelea por seguir en el puesto frente a un candidato en la cuarentena.

Alcalde de Gorges (a unos 30 kilómetros de Amiens) desde 1971, cuando era presidente Georges Pompidou (1969‑1974), Delattre tiene el título de primer edil de mayor edad de Francia.

Encadena su noveno mandato y va a por su décimo sin ningún candidato opositor. Esto le permitirá, si todo va bien, llegar a su centenario luciendo la banda tricolor (azul, blanco y rojo) de la bandera francesa.

Delattre, antiguo agricultor, continúa gestionando personalmente tareas municipales, como el mantenimiento de áreas verdes y la instalación de decoraciones navideñas, y participa activamente en reuniones intermunicipales. "Necesito actividad, no puedo quedarme frente al televisor", declara.

A sus 93 años, Bahu es el primer edil más longevo en el cargo, ya que encadena su onceavo mandato consecutivo y se lanza a su posible duodécimo.

Este antiguo agricultor es alcalde de Priez desde 1959, el mismo año en que llegó al Elíseo Charles de Gaulle (1959-1969), inaugurando formalmente la Quinta República, y aún faltaban tres para que acabase la guerra de Argelia (1954‑1962).

En sus 67 años como alcalde, Bahu está orgulloso de haber contribuido a modernizar su localidad, llevando agua corriente, teléfono y autorizando la instalación de siete aerogeneradores, pese al éxodo rural que ha reducido a la mitad la población en seis décadas.

El alcalde con el mandato más largo registrado en la historia de Francia fue André Cornu, quien ejerció en Bazolles (Nièvre) durante 72 años, desde 1815 hasta su muerte en 1887. Si Bahu ganase y completase su nuevo mandato, batiría su récord.

Los tres nonagenarios en la carrera electoral subrayan su pasión por el servicio público y el compromiso con sus comunidades, a pesar de la edad avanzada y los retos de la despoblación rural. EFE