Paraguay comienza la vacunación contra el sarampión y la rubeola tras cerrar el brote

La reciente recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a los países americanos sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia y las campañas de inmunización rutinarias se da en un contexto de aumento considerable de casos de sarampión, que en 2025 alcanzaron los 14.891 confirmados en el continente, de acuerdo con información de la OPS. En respuesta a esta alerta, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay anunció el inicio de una campaña nacional que busca inmunizar a aproximadamente 500.000 niños de entre 1 y 5 años contra el sarampión y la rubéola, según consignó la agencia EFE.

La campaña de vacunación, que se realizará desde este lunes hasta el 9 de mayo, contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SPR), la cual previene el sarampión, las paperas y la rubéola. Autoridades sanitarias indicaron que se administrará una dosis adicional de la vacuna a los menores, incluso a quienes ya completaron el esquema regular previo. El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Luis Cousirat, explicó que esta medida incluye tanto a los niños que cuentan con el calendario de inmunización completo como a los más pequeños que recién comienzan con el proceso de vacunas infantiles, detalló EFE.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, enfatizó que la aplicación de la SPR no dependerá del historial anterior de vacunaciones de los menores y señaló que la decisión responde al riesgo de casos importados desde países vecinos donde la circulación de estos virus sigue activa, informó EFE. La medida se inscribe en un esfuerzo preventivo tras los hechos ocurridos en 2025, cuando Paraguay confirmó su primer brote de sarampión en una década.

Las autoridades paraguayas declararon cerrado dicho brote en diciembre, luego de registrar 49 contagios y completar doce semanas sin la aparición de nuevos casos, según publicó EFE. El episodio no dejó víctimas fatales, pero llevó a reforzar las estrategias nacionales de inmunización ante la amenaza del resurgimiento de enfermedades consideradas controladas, reportó la agencia.

El sarampión figura entre las enfermedades virales más transmisibles y puede causar complicaciones severas, entre las que se incluyen neumonía, encefalitis, daños neurológicos permanentes y fallecimientos, destacan los comunicados del Ministerio de Salud citados por EFE. Las campañas de vacunación persiguen, según las autoridades, disminuir los riesgos para la población infantil, especialmente frente al contexto de aumento continental de infecciones constatado por la OPS.

El llamado de la OPS, reproducido por la agencia EFE, advirtió que el inicio del año representa un momento crítico y requiere acciones inmediatas y coordinadas por parte de todos los estados miembros para contener la propagación del virus del sarampión en la región de las Américas. Estas recomendaciones han tenido eco en Paraguay, donde la vacunación masiva se presenta como estrategia prioritaria para evitar nuevos brotes y asegurar al país frente al escenario epidemiológico regional.