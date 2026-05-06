Presidente de Israel alerta en Panamá sobre el impacto de Irán en América Latina

Ciudad de Panamá, 6 may (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió este miércoles sobre la influencia del que llamó "régimen terrorista de Irán" en América Latina, destacando la explosión hace más de tres décadas en Panamá de un avión comercial con 21 personas abordo, una docena de ellos judíos, que se atribuye a la organización chií Hizbulá, respaldada por Teherán.

"El régimen terrorista de Irán y sus apoderados se extienden mucho más allá de Medio Oriente. Latinoamérica ha sentido el brazo extendido del régimen iraní. Aquí mismo, en territorio panameño, Hizbulá asesinó a 20 civiles inocentes en un horrible ataque en 1994", afirmó Herzog en una comparecencia ante la prensa durante una visita oficial a Panamá.

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"La comunidad internacional no puede ignorar el caos que el régimen iraní busca sembrar en todo el mundo", añadió Herzog.

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló, sin dejar supervivientes, a los pocos minutos de despegar. En el atentado murieron 21 personas, en su gran mayoría judíos.

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Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por informaciones que condujeran al arresto de los involucrados en el plan para cometer el atentado, en el cual murieron tres ciudadanos estadounidenses.

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá, algo que ratificó EE.UU. más tarde.

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Herzog ahondó en el tema de la seguridad en Medio Oriente, señalando que "Israel enfrenta una guerra en múltiples frentes" desde los ataques del 7 de octubre de 2023, y reiteró que su país "no busca la guerra, pero tiene el derecho y el deber de defender a su pueblo".

El presidente israelí aprovechó además para agradecer el respaldo histórico de Panamá: "Jamás olvidaremos cómo Panamá apoyó al pueblo judío en los albores de nuestro Estado apoyando la histórica resolución sobre el establecimiento de Israel".

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Resaltó la importancia de la comunidad judía en Panamá y elogió al país centroamericano por su postura firme "contra el antisemitismo", calificándolo como un ejemplo de "tolerancia y convivencia".

Herzog, tras su reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó además que "Israel está comprometido con el fortalecimiento del acuerdo de libre comercio entre ambos países", con énfasis en sectores estratégicos como la gestión y el tratamiento del agua, la innovación, la agricultura, la ciberseguridad, la logística, las finanzas, la medicina, la defensa y el turismo.

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Por su parte, Mulino calificó la visita como "un hito histórico" y destacó que se trata de la primera gira oficial de un jefe de Estado israelí a Panamá y su primera en América Latina.

"Este encuentro representa mucho más que un acto protocolar. Es la reafirmación de una relación sólida basada en la confianza, el respeto mutuo y una cooperación que se ha fortalecido con el tiempo", expresó Mulino.

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Tras su visita a Panamá, Herzog continuará su gira centroamericana en San José, donde asistirá el viernes a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, por invitación del gobernante saliente Rodrigo Chaves Robles.