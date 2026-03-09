Pacto Histórico de Petro ganó las elecciones colombianas en España con un tercio de votos

Madrid, 9 mar (EFE).- El movimiento político Pacto Histórico, del presidente izquierdista Gustavo Petro, ganó las elecciones del Congreso de Colombia de este domingo entre los votantes residentes en España, con un tercio aproximadamente de los sufragios, según datos provisionales de la Registraduría Nacional.

En concreto, obtuvo un 33,84 % en el Senado nacional, seguido de la coalición centrista Ahora Colombia (17,4 %) y Centro Democrático (16,5 %), el partido conservador del expresidente Álvaro Uribe, según los resultados de cerca del 99 % de las mesas electorales.

Para la elección de senadores indígenas, el 17,22 % de los votos correspondió al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), por delante del Movimiento Unidad en Minga por Colombia (12,68 %) y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas (10,57 %).

En el caso de la elección territorial departamental de la Cámara de Representantes, Pacto Histórico ganó con el 32,68 % de los votos, seguido de Mira + Dignidad y Compromiso (17,68 %), Centro Democrático (17,09 %) y el Movimiento Salvación Nacional (10,09 %).

Para los parlamentarios de comunidades indígenas de esta cámara, venció también el movimiento MAIS, con el 19,7 %, por delante del Partido Indígena Colombiano (PIC), con un 16,17 %, Fuerza Ancestral (11,47 %) y el Movimiento Unidad en Minga por Colombia (9,85 %).

Y para los representantes de afrodescendientes, Consejo Comunitario el Naranjo se llevó el 44,84 % de las tarjetas electorales, seguido del Consejo Comunitario la Gran Vía de los Remedios (15,06 %).

En España, que congregaba el segundo mayor número de electores colombianos habilitados en el extranjero, 255.821 para estas elecciones parlamentarias, finalmente votaron en torno al 53 %, mientras que en EE.UU estaban inscritos 405.325.

En el conjunto de Colombia, el oficialista Pacto Histórico (22,84 % de los votos) y el opositor Centro Democrático (15,70 %) serán las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030.

Las elecciones legislativas son el preámbulo de las presidenciales del 31 de mayo, en primera vuelta, para decidir el sucesor de Petro en la Jefatura del Estado. EFE