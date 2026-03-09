Milei afirma que subida del precio del petróleo beneficiará a Argentina como exportadora

Buenos Aires, 9 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que la subida del precio internacional del petróleo - que ya superó los 100 dólares por barril-, en pleno conflicto en Medio Oriente, beneficiará a la economía argentina debido a su condición de "exportador neto" de energía.

“Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo, Argentina es exportador neto”, aseguró el mandatario argentino en una entrevista con Radio Now 97.9 desde Nueva York, en donde participará este martes en la 'Argentina Week', un evento que buscará atraer inversiones internacionales al país.

Milei indicó que el alza del crudo y de otros productos básicos que exporta el país podrían mejorar los términos de intercambio y fortalecer la posición externa de Argentina.

Señaló, además, que el contexto internacional también impulsa los precios de los principales productos agrícolas que exporta Argentina.

“Están subiendo todos los granos que exporta Argentina: soja, maíz, girasol”, dijo el jefe de Estado y añadió que el escenario mundial abre una oportunidad para fortalecer las reservas internacionales del país durante los próximos meses.

“Los términos de intercambio de Argentina están mejorando muy fuertemente. Con precios más altos, que se esperan que sean transitorios, usted se va a apurar a exportar”, manifestó.

Milei recordó que el Gobierno tiene como meta acumular este año 10.000 millones de dólares en reservas internacionales y aseguró que la coyuntura podría acelerar ese objetivo: “Es muy probable que Argentina sobrecumpla la meta de reservas ya para el segundo trimestre”.

Para el presidente argentino, el conflicto en Medio Oriente responde a factores geopolíticos y no a una disputa por recursos energéticos. Consideró que la guerra podría ser de corta duración y que los precios podrían estabilizarse hacia la segunda mitad del año.

El presidente argentino valoró la cooperación militar entre Israel y Estados Unidos en las operaciones recientes: “Hasta este momento Estados Unidos venía atacando de manera quirúrgica. Era claro y evidente la inteligencia israelí, sumada al potencial bélico de Estados Unidos".

Pronosticó, además, que China quedará “más aislada” debido a la caída o debilitamiento de algunos de sus aliados internacionales.

El pasado 28 de febrero una oleada de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán desató una respuesta de Teherán contra el territorio israelí y las bases de estadounidenses en la región, con especial efecto sobre las monarquías del golfo Pérsico. EFE