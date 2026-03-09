La AGAF alerta de que alrededor de 400.000 personas en España podrían tener glaucoma sin saberlo

Alrededor de 400.000 personas en España podrían tener glaucoma sin saberlo, por lo que las revisiones oftalmológicas periódicas son fundamentales, en especial a partir de los 45 años, según la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que se celebra el 12 de marzo.

En España se estima que alrededor de 1,1 millones de personas padecen alguna clase de esta enfermedad, principalmente el glaucoma de ángulo abierto, pero el 40 por ciento de los afectados desconocen esta realidad porque la enfermedad avanza sin síntomas en los primeros estadios y el diagnóstico llega cuando la pérdida de visión ya es "considerable".

Este grupo de enfermedades provoca un "daño progresivo e irreversible" en el nervio óptico y, en la actualidad, es una de las principales causas de ceguera en el mundo, según la OMS. Esta enfermedad provoca una "pérdida progresiva del campo visual periférico" que deriva en la conocida visión en túnel o en cañón de escopeta, lo que dificulta actividades cotidianas como conducir, leer o desplazarse con seguridad.

Los tratamientos actuales, como colirios, procedimientos con láser o intervenciones quirúrgicas, permiten, en muchos casos, frenar su progresión si se detecta a tiempo y se mantiene una adecuada adherencia al tratamiento.

GLAUCOMA Y DISCAPACIDAD

La AGAF quiere poner el foco en la importancia del diagnóstico precoz y en el impacto que esta enfermedad puede tener en la autonomía y calidad de vida de quienes la padecen, ya que más de la mitad de los pacientes diagnosticados tiene reconocida discapacidad y en muchos casos supera el 65 por ciento.

De hecho, alrededor de 379.000 personas diagnosticadas de glaucoma en España tienen reconocido algún grado de discapacidad, lo que supone, aproximadamente, un 58 por ciento de los pacientes. De estos afectados, el 55,6 por ciento presenta un grado de discapacidad superior al 65 por ciento.

El presidente de AGAF, Joaquín Carratalá, ha explicado que el glaucoma es conocido como "el ladrón silencioso de la visión porque avanza sin síntomas en sus primeras fases" y porque "muchas personas descubren que lo padecen cuando ya han perdido parte del campo visual y ese daño es irreversible".

La Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares ha reiterado su petición de que el glaucoma sea reconocido como una enfermedad neurodegenerativa, ya que el daño provocado "afecta directamente a las células nerviosas de la retina y al nervio óptico". Con este reconocimiento, quieren impulsar nuevas líneas de investigación centradas en la regeneración de las células neuronales del ojo para "abrir la puerta en el futuro a tratamientos capaces de recuperar parte de la visión perdida".

De igual forma, quieren dar mayor reconocimiento a esta enfermedad visual y a las personas que conviven con ella, para dar a conocer asociaciones que puedan orientarles y acompañarles desde las primeras fases.

"Muchas personas con glaucoma solo buscan apoyo cuando la pérdida de visión ya es importante, pero contar con información y acompañamiento desde el diagnóstico puede marcar una gran diferencia", ha concluido Carratalá.