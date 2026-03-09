Hungría reclama a la UE levantar el veto al petróleo y el gas ruso ante el impacto energético de la guerra en Irán

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, alertó de que la economía europea y el bienestar de millones de personas están en riesgo debido al endurecimiento de la situación energética global y la interrupción de rutas clave de suministro. Según consignó el medio, Szijjarto destacó que la escalada del conflicto en Oriente Medio, junto con el cierre del estrecho de Ormuz, representa una amenaza significativa para la estabilidad del suministro energético a Europa. En este contexto, el jefe de la diplomacia húngara reclamó este lunes a la Unión Europea que elimine de inmediato las restricciones a la importación de hidrocarburos procedentes de Rusia, argumentando que mantener las sanciones supondrá un impacto negativo considerable para los ciudadanos y la economía del continente.

De acuerdo con lo publicado, el ministro húngaro sostuvo en un comunicado dado a conocer a través de redes sociales que la Unión Europea debería desbloquear urgentemente el acceso a petróleo y gas rusos, ya que la actual coyuntura internacional expone especialmente a Europa a vulnerabilidades energéticas. Szijjarto afirmó: “La UE debería levantar inmediatamente su prohibición sobre las importaciones de petróleo y gas rusos. Con la escalada de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, una parte importante del suministro energético mundial se encuentra ahora en peligro”.

El titular de Relaciones Exteriores de Hungría enfatizó en su declaración que la prioridad debe centrarse en resguardar los intereses de la población europea por encima de consideraciones ideológicas. Según la postura de Szijjarto, la reducción de la disponibilidad de fuentes energéticas a nivel global ya está implicando presiones al alza en los precios, lo que agrava el riesgo de un encarecimiento abrupto para los mercados europeos. “El conflicto en Oriente Medio también está reduciendo el suministro mundial. Cuando el suministro se reduce, los precios suben. Por lo tanto, Europa se enfrenta al riesgo de un aumento drástico de los precios”, explicó, citado por la publicación.

En su mensaje, el ministro insistió en que la actual prohibición de importar energía de Rusia deja a Europa en una situación de especial vulnerabilidad ante fluctuaciones y recortes del suministro desde otros orígenes. Con el transporte a través del estrecho de Ormuz bloqueado, una parte significativa del petróleo y gas a nivel mundial no puede acceder a los mercados habituales, disminuyendo las opciones para compradores europeos y presionando aún más los precios.

El mismo lunes, la Comisión Europea respondió a estas preocupaciones asegurando que no anticipa desabastecimiento de petróleo y gas como resultado de los acontecimientos en Oriente Próximo ni por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Según reportó el medio, desde Bruselas se reconoció que la coyuntura podría incidir sobre los precios de la energía, aunque estiman que el riesgo de escasez para Europa es “limitado”. La Comisión subrayó que este escenario es consecuencia de la estrategia de diversificación de fuentes energéticas implementada por el bloque europeo a partir de la invasión rusa de Ucrania.

Tal como detalló el medio, la planificación europea enfocada en reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos permitió que los países de la Unión buscaran nuevas fuentes, con acuerdos para incrementar las compras de gas natural licuado y otros recursos provenientes de regiones alternativas. Esta política de diversificación buscó amortiguar los efectos de posibles interrupciones de suministro desde países tradicionalmente proveedores, como Rusia, y disminuir la exposición política y económica del bloque comunitario.

No obstante, la postura de Hungría mantiene el foco en la exposición de los hogares y empresas a subidas de precios, advirtiendo sobre el riesgo de que los costes energéticos se disparen en caso de nuevos recortes o crisis en mercados internacionales. De acuerdo con la argumentación del ministro Szijjarto, mantener las sanciones a Rusia en el contexto de tensiones crecientes y rutas bloqueadas puede “causar un grave perjuicio a los ciudadanos europeos y a la economía europea” si no se producen cambios inmediatos.

El debate reabierto por Hungría sobre la conveniencia de flexibilizar la postura europea ante Rusia en materia energética se produce mientras persisten los focos de tensión internacional que afectan tanto el precio como la disponibilidad de hidrocarburos a nivel global. Tanto la guerra en Oriente Medio como el cierre de rutas estratégicas de transporte repercuten directamente sobre la seguridad del abastecimiento europeo, reactivando las discrepancias entre los estados miembros respecto a la gestión de riesgos energéticos y la sostenibilidad de las sanciones como instrumento de presión diplomática.