Guardia Revolucionaria afirma que hizo primer ataque bajo el liderazgo de Mojtaba Jameneí

Teherán, 9 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de que ha llevado a cabo el primer ataque bajo el liderazgo del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, contra Tel Aviv y Haifa, así como otros objetivos de Estados Unidos en la región, según recogieron medios oficiales.

La Guardia Revolucionaria señaló que atacó las ciudades israelíes y cinco bases estadounidenses, incluida la base de helicópteros de Al Udeid, en Catar, la principal base estadounidense en la región.

"La nueva oleada de nuestra operación, dedicado al comandante en jefe supremo, el ayatolá Mojtabva Jameneí fue lanzado bajo el código 'Aquí estoy Jameneí'", indicó el sitio Iran Nuances, próximo a la Guardia Revolucionaria.

El citado medio agregó que se usaron los misiles superpesados Qadr, Khorramshahr y Jeibar en las ofensivas.

Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, fue elegido como líder supremo de Irán en la noche del domingo por la Asamblea de Expertos.

A lo largo de la mañana de este lunes las sirenas volvieron a sonar en Israel, donde se han registrado un muerto y dos heridos en el noveno día de confrontación desde que Israel y Estados Unidos comenzaran una guerra contra Irán el pasado 28 de febrero. EFE