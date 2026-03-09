Flick: "El Newcastle es muy rápido y tendremos que defender con valentía"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, insistió en que la mejoría defensiva de su equipo debe ser responsabilidad de todos los jugadores y no limitarse exclusivamente a la línea de zaguero. De acuerdo con la información publicada por la agencia, el técnico destacó que cualquier avance en este aspecto debe surgir de un esfuerzo colectivo y que la capacidad ofensiva del Barça continúa siendo un componente esencial de su planteamiento.

A un día del partido de ida contra el Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones en St James’ Park, Flick advirtió sobre la amenaza que representa el equipo inglés, especialmente en las acciones de transición rápida. Según consignó la citada fuente, Flick resaltó la velocidad de los futbolistas rivales cuando recuperan la posesión, lo que obliga al conjunto catalán a defender “con valentía” y con la concentración máxima, en especial en un estadio donde el ambiente puede influir de manera relevante durante la eliminatoria.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Flick explicó que ambas escuadras estarán obligadas a buscar el mejor resultado posible, subrayando que el primer enfrentamiento de una serie a doble partido puede condicionar el desarrollo posterior. “En este tipo de eliminatorias, cada partido cuenta. Lo vimos también contra el Atlético, el primer partido puede marcar mucho el desarrollo de la eliminatoria”, expuso el entrenador blaugrana, según reportó la agencia.

El técnico alemán también hizo hincapié en el reto que representa la intensidad que suele desplegar el Newcastle como local, así como el apoyo de la afición en St James' Park. Flick anticipó un equipo inglés que presiona alto, propone duelos individuales y que buscará aprovechar esa presión para generar ocasiones. “Espero un Newcastle muy intenso, con su afición apretando y presionando muy arriba, en situaciones de uno contra uno. Tenemos que jugar con valentía y confianza para encontrar soluciones”, puntualizó el entrenador, de acuerdo con la misma fuente.

En el aspecto táctico, Flick recalcó la importancia de que el equipo mantenga la cohesión tanto en ataque como en defensa, destacando que la presión colectiva tras la pérdida del balón resultará fundamental frente a las cualidades físicas y estratégicas del Newcastle. Según declaró el técnico y como recogió el medio, “cuando el equipo está bien conectado, con las distancias correctas entre jugadores, podemos presionar inmediatamente cuando perdemos el balón. Si no hay presión sobre el balón es muy difícil defender”.

Flick recordó que el Barça tiene una vocación ofensiva, pero insistió en la necesidad de que toda la plantilla se comprometa en defensa. Explicó que el trabajo de protección de la portería empieza en zonas adelantadas, responsabilizando a todos los efectivos por igual y no solo a los defensas. El entrenador añadió que para alcanzar los objetivos, es tan importante reducir la cantidad de goles encajados como mantener su capacidad para anotar.

Durante la rueda de prensa, Flick confirmó novedades en cuanto a los nombres disponibles, señalando que Marcus Rashford ya ha superado la lesión que lo mantuvo fuera de acción en choques recientes. “Marcus estuvo lesionado y se perdió algunos partidos, pero ahora está de vuelta. Es una opción para el partido, aunque todavía no he decidido el once”, manifestó el entrenador en declaraciones recogidas por el medio.

Además, Flick valoró el desempeño y la proyección de los jugadores jóvenes que forman parte del plantel azulgrana. Mencionó a futbolistas como Cubarsí, Marc Bernal y Lamine Yamal, sobre quienes apuntó que poseen una calidad considerable y que resulta prioritario facilitar su crecimiento a través de minutos en escenarios competitivos. Comentó que lo principal para estos futbolistas emergentes pasa por disfrutar los partidos y continuar progresando en su rendimiento individual y colectivo.

En relación a Pau Cubarsí, defensor central de 19 años, Flick compartió una perspectiva positiva sobre su evolución y su contribución actual a la defensa del Barcelona. “Es increíble verlo defender a este nivel con solo 19 años. Tiene una calidad enorme y todavía puede mejorar mucho. Con el tiempo también será un líder”, describió el técnico, tal como quedó registrado en el citado medio.

De esta manera, el FC Barcelona enfrenta el choque contra el Newcastle con varios desafíos, enfocado en la defensa colectiva, la presión ante rivales veloces y el aprovechamiento del potencial tanto de sus jugadores más experimentados como de las jóvenes promesas, en un contexto exigente en la Liga de Campeones, según la información difundida por la agencia.